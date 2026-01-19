רעידת אדמה בעוצמה של 3.7 הורגשה באזור עמק החולה והכנרת

רעידת אדמה בעוצמה 3.7 התרחשה ב-15:40 בצפון הארץ • נזכיר כי שר הביטחון ישראל כ''ץ הנחה לאחרונה להגדיר את השנים 2027-2026 כשנות מוכנות קריטיות לרעידות אדמה

מדידות סיסמולוגיות של רעידת אדמה, אילוסטרציהAP Photo/Wally Santana

רעידת אדמה בעוצמה 3.7 הורגשה היום (שני) ב-15:40 באזור עמק החולה והכנרת בצפון הארץ. נזכיר כי שר הביטחון ישראל כ''ץ הנחה לאחרונה להגדיר את השנים 2027-2026 כשנות מוכנות קריטיות לרעידות אדמה.

לפני ארבעה ימים, הורגשה רעידת אדמה גם באזור ים המלח ודרום הנגב. בהמשך, המכון הגיאולוגי הודיע כי עוצמתה היא 4.2. ממד"א נמסר: "בהמשך להתרעות על רעידת אדמה באזורים ברחבי הארץ, במוקד החירום 101 של מד"א עד כה לא התקבלו קריאות על נפגעים". 

בני ביטון, ראש עיריית דימונה, סיפר בראיון אצל i24NEWS: "אנחנו חשנו את רעידת האדמה, הייתי בלשכה שלי, הכיסא והשולחן זז, גם המזכירות שלי הרגישו. אנשים נכנסו לפאניקה ואני רוצה להרגיע את כולם - אנחנו בטוב, אין נזקים, זו הייתה רעידה קלה מאוד". 

