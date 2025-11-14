חלקים מבניין ברמת גן קרסו בשל התלקחות מייבש כביסה

פיצוץ נשמע הבוקר (שישי) בבניין מגורים ברמת גן, והוביל רבים לחשוש - שמא מדובר באירוע ביטחוני. עם זאת, בהמשך התברר כי הרקע לפיצוץ - שהוביל לקריסת חלקים מהבניין - הוא התלקחות של מייבש כביסה. האנשים המתגוררים בסמוך לפיצוץ חולצו בשלום.

בתוך כך, מרפסת קרסה בבניין ברחוב גרוזנברג בתל אביב. הדייר שמתגורר במקום נפצע באורח בינוני לאחר שנפל מגובה של כשלושה מטרים. הוא פונה לבית החולים איכילוב בעיר, כשהוא סובל מחבלות בראש ובגב.