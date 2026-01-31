כוכבי הטיקטוק הקשישים: בני ה-80 שגורפים מיליוני צפיות

הם כבר מזמן חצו את גיל שמונים, אך במקום להשלים עם חוקי ההזדקנות הם כובשים את הפלטפורמה הכי צעירה ברשת. כתבנו טל שנהב פגש את תופעת "כוכבי הטיקטוק הקשישים", ששוברת ברשת את כל המוסכמות - עם סרטונים ויראליים שגורפים מיליוני צפיות.

עדה אהרוני, המוכרת כ"סבתא רבתא", סיפרה כי נכדתה הדר הציעה לה להעלות תוכן שיצרה לטיקטוק - כשכלל לא ידעה מה זה: "תוך חצי שעה היא למדה אותי מה זה, הבנתי שמדובר באוצר - והגעתי ל-15 אלף עוקבים".

דרורה כורם, המוכרת גם כ"סבתא טיקי עם הסירים", מגיעה לאלפי עוקבים בטיקטוק. היא סיפרה כי היא מבוקשת כיום לשיתופי פעולה עם אנשים צעירים בהרבה ממנה - עד שגם נכדתה נתקלה בסרטונים שלה: "היא שאלה, 'זו סבתא שלי או לא סבתא שלי?'".

