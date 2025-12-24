אירוע חריג נוסף בנתב"ג: קליעים אותרו במקל הליכה של נוסע

אירוע חריג נוסף בנתב"ג: קליעי אקדח וחלקי אייסופט אותרו אתמול (שלישי) במקל ההליכה של נוסע בשנות ה-70 לחייו שהגיע לנמל התעופה לבדו. האירוע מגיע על רקע שורת מחדלי אבטחה בנתב"ג, בגינם גם שונו נהלי הבטיחות.

הנוסע נשא תעודת נכה והשתמש במקל הליכה, ובבידוק ביטחוני אותרו בתוך המקל קליעי אקדח בקוטר 9 מ"מ. בנוסף, בבדיקת כבודתו נמצאו חלקים של איירסופט המדמים רכיבי נשק.

לפי גורמי הביטחון, בשלב הראשון סירב הנוסע לאפשר את בדיקת מקל ההליכה, מה שעורר חשד והוביל לבדיקה מעמיקה יותר.

הנוסע, מבוגר שחי על קו ישראל-רוסיה, עוכב לחקירה על ידי משטרת נמל התעופה. בחקירתו טען כי אינו יודע במה מדובר, כי כך רכש את המקל וכי אין לו כל קשר להחזקת האמצעים שנתפסו. הוא שוחרר בתום חקירה.

לפני שבוע, בפעם השנייה תוך חודשיים, צעיר ישראלי בן 18 הצליח לעלות על טיסה של חברת התעופה "אוסטריאן אירליינס" מבלי שהיה לו כרטיס עלייה למטוס. רק לאחר הנחיתה בווינה, התברר שאין לו כרטיס כלל והוא הושב לארץ. חקירה החלה ברשויות בארץ ובחברת התעופה בכדי להבין את כל הפרטים.

לפני חודש, מחדל חמור נוסף התרחש בנמל התעופה, כאשר חשוד שנדרש לחקירה בגין חשד שהיכה את אשתו, הצליח לברוח מהארץ אחרי שהתחזה לאחיו התאום. החשוד בשנות ה-40 לחייו עבר את הבדיקה של ביקורת הגבולות ואת הביקורת הביומטרית עם דרכון שלא שלו, לא זוהה, ועלה על מטוס לבולגריה, כול זאת בזמן ששוטרי מרשות האוכלוסין דולקים אחריו. האח שנשאר בארץ נעצר ואמר לשוטרים שהבריחה נעשתה שלא בידיעתו.