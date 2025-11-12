אחרי העימות: אוני' בן גוריון הגישה תלונה נגד אלמוג כהן

אוניברסיטת בן גוריון הגישה היום (רביעי) תלונה במשטרה על הפרעה לסדר הציבורי כנגד סגן השר וחה"כ לשעבר מטעם עוצמה יהודית, אלמוג כהן, ונגד עוזרו ואנשי תנועת "אם תרצו", לאחר שהתפרצו להרצאה והתעמתו לעיני הסטודנטים עם המרצה ד"ר סבסטיאן בן דניאל, שהתבטא בעבר נגד חיילי צה"ל.

ההפרעה המשיכה גם לאחר הגעתו של רקטור האוניברסיטה לאולם ההרצאות, שדרש להמשיך את השיעור, אך לבסוף השיעור בוטל.

תגובת סגן השר אלמוג כהן: "אין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי. אוניברסיטת בן גוריון בוחרת צד כנגד חיילי צה״ל וחיילי המילואים שהם הסטודנטים שלה, ובשתיקתם מסכימים עם אמירותיו של העוכר ישראל סבסטיאן בן דניאל. אמשיך להגיע לשיעוריו בזמן הקרוב עד להדחתו של עוכר ישראל מהאוניברסיטה".

https://x.com/i/web/status/1988199440164024620 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

הנהלת האוניברסיטה מסרה בתגובה לאירוע: "מה שהופך את האירוע הזה לכל כך מטריד הוא לא רק הנזק שנגרם לסטודנטים, חלקם מילואימניקים שמנסים להשלים את החומרים שהחסירו, אלא התקדים שהוא יוצר לאוניברסיטה ולחברה שלנו. האלימות שהתרגלנו, למרבה הצער, לראות ברחובותינו, בבתי החולים ואפילו בכנסת, אסור שתגלוש לאוניברסיטאות. הקמפוסים שלנו חייבים להישאר בטוחים ללימודים, הוראה, מחקר וחילופי רעיונות, מקומות שבהם סטודנטים יכולים ללמוד ולהשכיל, מרצים יכולים ללמד וחוקרים יכולים לחקור, ללא חשש מאלימות פיזית או מילולית".