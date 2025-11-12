"חזירים עם כיפות": חרדים מפגינים בלשכת הגיוס בי-ם

החרדים הגיעו כדי להפגין נגד מסלולי הגיוס הייעודיים בצה"ל • קראו קריאות גנאי לעבר המתגייסים, ופיזרו חומרים המשחירים את מסלולי הגיוס • אחד המפגינים נפצע קל, כשנהדף על ידי המשטרה

שלומי הלר
שלומי הלר ■ כתב ירושלים ושטחים ■ instagram.com
1 דקות קריאה
הפרות סדר בהפגנת החרדים מול לשכת הגיוס בירושלים, ארכיון
הפרות סדר בהפגנת החרדים מול לשכת הגיוס בירושלים, ארכיוןדוברות המשטרה

עשרות חרדים הגיעו להפגין הבוקר (רביעי) מול לשכת גיוס בירושלים נגד יום גיוס למסלולים ייעודיים בצה"ל. המפגינים פנו לצעירים שנכנסו ללשכה וצעקו לעברם קריאות גנאי: "חיילים עם כיפות, כמו חזירים עם כיפות. חיילים רוצחים״. בנוסף, המפגינים פיזרו חומרים המשחירים את מסלולי הגיוס לצה״ל. 

המשטרה מונעת מהמפגינים לחסום את הכביש ליד לשכת גיוס בירושלים. אחד המפגינים נהדף ונפצע באורח קל. המחאה צפויה להימשך גם בשעות הקרובות.

חרדים מפגינים מול לשכת הגיוס בירושלים, הבוקרשלומי הלר

השבוע נפתחה מתקפה חריפה ומאורגנת בציבור החרדי נגד יושב ראש ש"ס אריה דרעי, בעקבות מעצרי עריקים וההתקדמות במגעים לחקיקת חוק הגיוס.

