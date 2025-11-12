"חזירים עם כיפות": חרדים מפגינים בלשכת הגיוס בי-ם

עשרות חרדים הגיעו להפגין הבוקר (רביעי) מול לשכת גיוס בירושלים נגד יום גיוס למסלולים ייעודיים בצה"ל. המפגינים פנו לצעירים שנכנסו ללשכה וצעקו לעברם קריאות גנאי: "חיילים עם כיפות, כמו חזירים עם כיפות. חיילים רוצחים״. בנוסף, המפגינים פיזרו חומרים המשחירים את מסלולי הגיוס לצה״ל.

המשטרה מונעת מהמפגינים לחסום את הכביש ליד לשכת גיוס בירושלים. אחד המפגינים נהדף ונפצע באורח קל. המחאה צפויה להימשך גם בשעות הקרובות.

שלומי הלר

השבוע נפתחה מתקפה חריפה ומאורגנת בציבור החרדי נגד יושב ראש ש"ס אריה דרעי, בעקבות מעצרי עריקים וההתקדמות במגעים לחקיקת חוק הגיוס.