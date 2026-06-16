חשד להתעללות ברמלה: בן 5 בחינוך מיוחד הושאר מחוץ לגן בחום הכבד "כעונש"

משטרת ישראל פתחה בחקירה בחשד להתעללות והזנחת קטין בגן ילדים לחינוך מיוחד ברמלה. על פי החשד, שתי נשות צוות מהסגל החינוכי הוציאו ילד בן 5 אל מחוץ למבנה הגן והשאירו אותו שם לבדו, ככל הנראה כעונש על התקף התנהגות שחווה, כשהוא נאלץ לעמוד בחוץ תחת השמש הקופחת ובחום הכבד.

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האירוע החריג נחשף הודות לערנותה של שכנה המתגוררת בסמוך לגן הילדים. השכנה שמעה במשך כחצי שעה את בכיו הבלתי פוסק וצרחותיו של הילד. כשניגשה לחלון, הבחינה בפעוט כשהוא עומד נסער מחוץ למבנה. היא החליטה לתעד את המתרחש בטלפון הנייד שלה.

בסרטון הקשה שהופץ ברשתות החברתיות נראה הילד כשהוא נסער מאוד, בוכה ממושכות, זועק ומתחנן בפני אנשי הצוות שיפתחו לו את הדלת ויאפשרו לו להיכנס בחזרה אל המבנה הממוזג. התיעוד הגיע בהמשך גם לאמו של הילד, הדר, שמיד עם קבלת הסרטון מיהרה להגיע לגן הילדים כדי לאסוף את בנה ולדרוש תשובות מהצוות.

בעקבות תלונה שהוגשה, המשטרה פתחה בחקירה של נסיבות המקרה. שתי נשות צוות מהגן עוכבו לחקירה, שבסיומה הוחלט לשחררן למעצר בית.