הלך לעולמו ראש עיריית ירושלים לשעבר, אורי לופוליאנסקי

אורי לופוליאנסקי, שכיהן כראש עיריית ירושלים לשעבר הלך לעולמו הלילה (חמישי) בגיל 73. הלוויתו תתקיים הבוקר בשעה 11:00 בעיר. לופוליאנסקי היה החרדי הראשון שכיהן בראשות עירייה בעיר מעורבת והיה ממקימי "יד שרה". הוא הורשע בקבלת שוחד בפרשת הולילנד.

לופוליאנסקי שירת בצה"ל כחובש, עבד כמורה ולמד מינהל ציבורי. בשנת 1989 נבחר לחברות במועצת עיריית ירושלים וכיהן כממונה על תיק "שירות משפחה וקהילה" ויו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה. לאחר הבחירות למועצת עיריית ירושלים ב־1993 מונה לסגן ממלא מקום ראש העירייה, ובשנים 1993–2003, כסגן ראש העירייה.

בשנת 1976 ייסד את עמותת "יד שרה", העוסקת כידוע בעיקר בהשאלת ציוד רפואי וציוד המוגדר כטכנולוגיה מסייעת. ב-1994 קיבל בשם "יד שרה" את פרס ישראל.

הקמת "יד שרה" נעשתה לאחר שלופליאנסקי נזקק לשאול ציוד רפואי עבור בנו הקטן ונוכח בקושי הלוגיסטי הכרוך בכך. הארגון התחיל במכשיר אדים קטן שהושאל לשכנים. לאט לאט הצטרפו פריטים נוספים ואף הופקדו למשימה זו פיקדונות מאנשים שונים שנעזרו בפעילות זו. לופליאנסקי תקנן את פעילותו זו על ידי יסוד עמותת "יד שרה", על-שם סבתו שנספתה בשואה, ורישום הציוד הרפואי כרכוש העמותה. הפיקדונות והתרומות שאספה העמותה, אפשרו לה להרחיב את טווח פעילותה.

באפריל 2010 נעצר לופוליאנסקי בחשד לקבלת שוחד על מנת לקדם את פרויקט הבנייה "הולילנד". בעת אישור הפרויקט ובנייתו כיהן לופוליאנסקי כיו"ר ועדת התכנון והבנייה וכראש העירייה. בינואר 2012 הוגש נגדו כתב אישום בבית המשפט המחוזי בתל אביב, ובמרץ 2014 הוא הורשע בקבלת שוחד. כספי השוחד הועברו כתרומות ל"יד שרה" עבור פעילות העמותה ובניית בית כנסת. בנוסף הועברה תרומה לישיבה בניהול בנו. השופט דוד רוזן קבע בהכרעת הדין כי לופוליאנסקי "היה מודע לתרומות הגדולות שהועברו, פעל בניגוד לאמות מידה ראויות".