משפחתו של גור קהתי הסירה את מצבתו - והניחה אותה בקריה

לאחר שבצבא החליטו לסגור את התיקים נגד המעורבים באירוע שבו נפל סמל גור קהתי ז"ל בלבנון, אביו רון החליט להסיר אתמול (חמישי) את הסממנים הצבאיים מקבר בנו: "צה"ל מתנער מהאחריות", מאוחר יותר, המשפחה הניחה את המצבה בכניסה לקריה: "מוזמן לעשות בזה מה שיבחר לנכון".

כאמור, רון, אביו של סמל גור קהתי ז"ל, שנהרג בהיתקלות עם מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון לפני כשנה, הודיע כי המשפחה הסירה את כלל הסממנים הצבאיים מקברו של הבן, זאת בעקבות החלטת הפרקליטות הצבאית לסגור את תיק החקירה בפרשה ללא נקיטת צעדים פליליים.

לדברי האב, ההחלטה מהווה בעיניו מסר של התנערות מצד צה"ל מחובתו כלפי בנו. "הצבא בפועל מזדכה על גור", כתב. "מתנער, מתכחש לחייל שלו שנהרג בגלל התנהלות צבאית פושעת". לדבריו, צה"ל לא נטל אחריות מלאה לאירוע, לא מיצה את החקירה ולא הביא את האחראים לדין.

בעקבות זאת, הודיעה המשפחה על ניתוק הקשר עם מערכת הביטחון. "בחרנו לסיים את הקשר הלא מוצלח בין צה"ל לבין גור", כתב האב, והוסיף כי חלקת הקבר הוחזרה לידי המשפחה וכי בקרוב תתקבל החלטה כיצד תיראה מעתה.

עוד ציין האב כי את ה"כרית" והכיתוב הצבאיים שהונחו על הקבר על ידי מערכת הביטחון, הוא הניח בפתח ביתו של הרמטכ"ל אייל זמיר עם פתק עבורו. "זמיר, שלא חושב שהאירוע הזה ראוי לטיפול רציני מזה שנוהג בו הפצ"ר ולא מבין את המסר שצה"ל מעביר לחייליו ולציבור, מוזמן לעשות בזה מה שיבחר לנכון", ולסיום כתב קהתי "לנו אין בזה צורך ואין לזה יותר שום משמעות בעינינו".

ברקע הדברים עומדת הודעת הפרקליטות הצבאית שלפיה הוחלט לסגור את תיק החקירה נגד אל"ם במיל' יואב ירום, ששימש בעת האירוע כראש מטה חטיבת גולני, ולא לנקוט נגדו צעדים פליליים. זאת, לאחר שנבחנה האפשרות להעמידו לדין בגין עבירת המתה בקלות דעת, אך לבסוף הוחלט להימנע מכך נוכח הראיות והנסיבות.

עם זאת, בפרקליטות הצבאית המליצו לנקוט צעדים פיקודיים נגד ירום. גם תיק החקירה נגד מעורב נוסף באירוע, שנחקר באזהרה, נסגר ללא הליכים פליליים.

האירוע התרחש בנובמבר אשתקד, במהלך תחקיר מבצעי במתחם מסגד בדרום לבנון, שאליו צורף זאב חנוך (ז'אבו) ארליך ז"ל, מומחה לארכיאולוגיה וניתוח שטח. במהלך השהות במקום הותקל הכוח על ידי שני מחבלי חיזבאללה, שנהרגו בהם סמל גור קהתי וזאב ארליך.