המנהיג הרוחני של ש"ס, הרב יצחק יוסף, התייחס הערב (שבת) בשיעורו למעצרי העריקים והתבטא באופן חריג על היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה. "האישה הזו היא זבל. מרושעת הזו, היא שנותנת את ההוראות האלו. והשוטרים האלה מסכנים, איזה שנאה יש להם, קורעים בגדים ופוצעים ילדים".

הרב עוד הוסיף כי "טראמפ התהפך עלינו בגלל הגזירות של הבני תורה. איזה שכל אין להם, במקום לחזק את בני התורה, תפסיקו, לעצור".

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בחודש אפריל האחרון תקף הרב גם את שופטי בג"ץ במילים קשות. "אלה שונאי ישראל, כל הצרות בענייני דת ומדינה הן בגלל השופטים הרשעים האלה. שהקדוש ברוך הוא יהרוג אותם", אמר.