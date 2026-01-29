חסם את ברק וטס ברשת: האם מרדכי דוד מפעיל בוטים?

חברת Scooper, המתמחה בניטור שיח ברשת ובמחקרי מדיה, ביצעה ניתוח נתונים מיוחד בעקבות חסימת רכבו של נשיא העליון לשעבר אהרן ברק. על פי הנתונים, מרגע הפרסום הראשוני על החסימה נרשמה עלייה חדה בהיקף השיח ברשתות החברתיות, שהגיע לקצב של אלפי פוסטים בשעה.

בסך הכול תועדו יותר מ-22 אלף אזכורים של מרדכי דוד ברשתות החברתיות, נתון המהווה זינוק של כ-1000% בהשוואה לשבוע הקודם. במהלך השבוע החולף עמד היקף השיח סביב דוד על ממוצע של כ-150 אזכורים, בעוד שביממה האחרונה נרשמה נקודת שיא של כ-2,000 אזכורים בפרק זמן קצר.

בנוסף לנפח השיח, בדקה Scooper את מאפייני החשבונות המובילים שמשתפים את פרסומיו האחרונים של מרדכי דוד ברשת X. מהניתוח עולה כי רובם המכריע של החשבונות מציגים מאפיינים של חשבונות החשודים כבוטים או חשבונות אנונימיים קיצוניים.

בין המאפיינים שזוהו: קצב גבוה במיוחד של פרסומים ולייקים, שמות משתמש גנריים המורכבים משילוב של אותיות ומספרים וחשבונות ללא תמונת פרופיל או תמונת רקע.

עוד עולה מהנתונים כי 42 חשבונות בלבד אחראים לשליש מכלל השיתופים של פוסטים הקשורים למרדכי דוד במהלך החודש האחרון - 4,716 שיתופים בסך הכול.

בבחינת הסנטימנט של השיח ביממה האחרונה נמצא כי: כ-45% מהשיח תומך במרדכי דוד ובמעשיו, כולל תגובות אוהדות והדהוד של הפעולה שביצע, וכ-45% מהשיח מבטא התנגדות וביקורת חריפה כלפי דוד ופעולתו, היתר מסווג כשיח ניטרלי או אינפורמטיבי.