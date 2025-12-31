שכנים על הקצה: המתיחות ביפו מתקרבת לנקודת רתיחה

מאז מבצע "שומר חומות" לא הייתה מתיחות כזו ביפו. ערבים ויהודים שחיים זה לצד זה, כשמתחת לפני השטח הכל מבעבע - ומאיים להסלים. צעדות הסתה נגד יהודים ותקיפת האישה הערבייה לפני כשבועיים, רק העלו את החשש מפיצוץ באחת הערים היפות אך המורכבות בישראל. בכתבה ששודרה הערב (רביעי) ב"מהדורה המרכזית", כתבנו שי ישראל יצא לפגוש את התושבים המודאגים.

לא מעט מסתתר מאחורי היופי הפסטורלי בסמטאות יפו. היסטוריה עשירה, קונפליקטים ומתחים. רוב הזמן הם מתחת לפני השטח - ואז הגיעה התקרית שהציפה סיפור גדול בהרבה. אישה יצאה מביתה, בחודש התשיעי להריונה עם שני ילדים, עם סממנים ערביים, והותקפה בקללות ובנאצות. גז רעיל הושלך ופגע בה ובילדיה - רק מעצם זה שהם ערבים.

תושב העיר ישי שכטר סיפר: "תמיד יש חשש שיפו תבער, כי היא בוערת בשנייה, כי יש קונפליקטים מתחת לפני השטח". עומר סכסכ, יו"ר האגודה למען ערביי יפו, חושש גם הוא: "זו סכנה, סכנה גם קיומית". נעמה שבתאי, תושבת יפו, הוסיפה: הם באמת מאמינים שבדם ואש נפדה את יפו. יש לי בדמיון איזה אירוע כמו ה-7 באוקטובר".

"אמיר בדראן, חבר מועצת העיר תל אביב-יפו", סיפר: "תקרית כזו לא הייתה. כיסחו לשני הערבים את הצורה רק בגלל זה שהם דיברו בערבית. תקפו אותם רק על רקע גזעני. אחד מהם עובר שלושה ניתוחים כרגע, נמצא מאושפז באיכילוב".

מנגד, הרב עזרא היימן, תושב יפו ומורה בישיבת ההסדר טוען כי "יש פה פעילות של הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית ויש פה הסתה, יש פה חינוך של הנוער להסתה נגד יהודים וזה בסוף משפיע".

