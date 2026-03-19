תיעוד חריג מירושלים: שוטרים כמעט והופכים עגלה עם תינוק בזמן הפגנה
בעקבות תיעוד האירוע, זומנו הכוחות המעורבים בתקרית לתחקור "באופן מיידי" • המחאות התקיימו נגד קיום עבודות הרכבת הקלה בשכונת גאולה בעיר • המשטרה: העגלות שומשו כמגן אנושי, שלושה שוטרים הותקפו ונפצעו קל
תיעוד חריג מירושלים: המשטרה פיזרה בכוח היום (חמישי) מפגינים חרדים שמחו נגד עבודות הרכבת הקלה בשכונת גאולה בעיר, ותועדו כשהם מפעילים כוח על גבר בשעה שהוא מחזיק בעגלה עם תינוק - וכמעט מפילים אותו.
בעקבות תיעוד האירוע, הודיעה המשטרה כי מפקד מחוז ירושלים ניצב פלד, הנחה להוציא את הכוחות המעורבים מהשטח ולהביאם לתחקור המקרה "באופן מיידי". בהודעה צוין כי הגבר היה מבין מפרי הסדר.
עוד נכתב כי "מאות פורעי חוק מפרים את הסדר תוך גרימת נזק מכוון לרכוש ולתשתיות ציבוריות". קצינה במקום הכריזה על המחאה כבלתי חוקית, ולאחר שהמפגינים לא התפזרו מרצון, החלו הכוחות בפעולות לפיזורם "תוך שימוש בכוח ובאמצעים להשלטת סדר". כאמור, ההפגנה התקיימה נגד קיום עבודות הרכבת הקלה.
לפי המשטרה, המפגינים עשו "שימוש ציני בפעוטות ובעגלות תינוק, שיהוו עבורם 'כמגן אנושי' אל מול הכוחות, כדי להפר את הסדר הציבורי ולגרום נזק רב לתשתיות". שלושה שוטרים נפצעו לאחר שהותקפו על ידי המפגינים, שאחד מהם ננשך ברגלו על ידי חשוד.