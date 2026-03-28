סקר i24NEWS: רוב הישראלים סבורים כי אופן סיקור המבצע פוגע בחוסן הלאומי

ב"מהדורה המוקדמת" עם דניאל רוט-אבנרי פורסם הערב (שבת) סקר אותו ערך מכון הסקרים "דיירקט פולס", ממנו עולה כי רוב הישראלים סבורים שאופן הסיקור התקשורתי של המלחמה עם איראן - פוגע ברוח הלחימה של צה"ל ובחוסן הלאומי.

46% מהמשיבים ענו כי אופן הסיקור אכן פוגע, כש-33% השיבו שהוא אינו. בקרב מצביעי הקואליציה, 64% סבורים כי אופן הסיקור אכן פוגע כשבקרב האופוזיציה רק 27% מאמינים בכך. בנוסף, בקרב האופוזיציה 46% סבורים כי הסיקור אינו משפיע.

על השאלה מה באמת מניע את טראמפ בניהול המלחמה מול איראן, ביטחון ישראל או אינטרסים אמריקנים, השיבו 49% כי שתי האפשרויות מניעות את הנשיא, כש-45% סבורים כי טראמפ מונע מאינטרסים אמריקניים. בקרב תומכי האופוזיציה - 57% סבורים בכך.

המדגם נאסף ונערך על ידי דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון עבור ערוץ i24NEWS, בתאריך ה-26 במרץ 2026, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 509 נדגמים בוגרים (18+) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית 4.4% ± בהסתברות של 95%.