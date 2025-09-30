מהתמכרות ועד הטרדות מיניות: משחק ה"רובלוקס" שהפך לסכנה

התמכרות, התנהגות אובססיבית ואפילו הטרדות מיניות ברשת - כל אלה תופעות לוואי שהולכות ומתגברות למשחק הרשת הפופולרי "רובלוקס", שגם מאות אלפי ילדים ובני נוער ישראלים משחקים בו.

"רובלוקס" הוא עולם וירטואלי פתוח - ופה גם טמונה הבעיה. לעיתים המשחק דוחק ילדים למצבי קיצון - וההורים נותרים חסרי אונים מול מציאות דיגיטלית שהם מתקשים לשלוט בה. לא מדובר בעוד אפליקציית משחק תמימה - אלא נושא שמחייב דיון.

