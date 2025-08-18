רכבת ישראל: נמנה ועדה חיצונית לבדיקת הנזק לתשתיות

מומלצים -

בהמשך לממצאי הדו"ח הראשוני של ועדת הבדיקה הפנימית ברכבת, דירקטוריון הרכבת החליט היום (שני) על מינוי ועדת בדיקה חיצונית, מקצועית, בלתי תלויה שתבצע בדיקה רחבה ויסודית. בראש הועדה יעמוד יהודה בראון, לשעבר מנכ"ל נת"ע.

ועדת הבדיקה הפנימית סיימה את הבדיקה הראשונית ממנה עולה כי הסיבה לכשל בתשתיות הרכבת הינה: "רכבת משא אשר הסיעה מטען של פלטות שלא היו קשורות באופן מלא כנדרש בהוראות הטעינה. כנף הפלטה העליונה אשר נפתחה בעיצומה של הנסיעה פגעה וקרעה את תשתית החשמל העילי פעמיים, בשני מוקדים שונים, תל אביב דרום וכפר ויתקין בהמשך. הפגיעה היתה לאורך מספר קילומטרים בכל מוקד".

הדו"ח הראשוני של ועדת הבדיקה הפנימית העלה שאלות רבות לבדיקה, בין היתר כשל בציות לנהלי הטענה וקשירה של מטען מסוג חדש ולא שגרתי, כשל שהחל באשדוד. לאור ממצאים אלו עלה הצורך בכינון ועדה חיצונית שתבדוק את הגורמים הישירים והעקיפים להתרחשות האירוע, הן בהיבט הרכבת והמטען והן בהיבט תשתית החשמל.

לאור זאת, החליט דירקטוריון החברה בתיאום עם מנכ"ל החברה בפועל על מינוי ועדת בדיקה חיצונית, מקצועית בלתי תלויה בראשותו של יהודה בראון לשעבר מנכ״ל נת״ע. בצוות חברים גם עו״ד שרית דנה לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה ואינג׳נר אפי כליפא בעל תואר שני בהנדסת חשמל.

ועדת הבדיקה החיצונית תבחן את מכלול הגורמים הישירים והעקיפים שגרמו לאירוע זה. הועדה תבחן גם את ההשלכות הכוללות של האירוע לרבות בתחומי ציות ואכיפה, תפעול, שירות וצרכנות , ניהול סיכונים, ניהול הסכמים ופיננסים ותמליץ לדירקטוריון על פעולות שיש לנקוט, להטמעה מיטבית ואפקטיבית של מדיניות הדירקטוריון בחברה.

עוד לפני השלמת הבדיקה ביקשו להדגיש ברכבת ישראל כי מנכ"ל הרכבת בפועל, אבי אלמליח, הנחה על עצירה, עד להנחיה אחרת, של הסעת מטענים במתכונת החדשה של משטחי העמסה.