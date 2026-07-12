הטקס הממלכתי לציון 50 שנה למבצע אנטבה (מבצע יונתן) נערך היום (ראשון) במעמד נשיא המדינה יצחק הרצוג, ראש הממשלה בנימין נתניהו, הרמטכ"ל אייל זמיר ובהשתתפות ניצולי האירוע ובני משפחותיהם, משפחות שכולות, לוחמי המבצע ואורחים נוספים.

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הנשיא הרצוג אמר בנאומו בטקס: "מבצע יונתן לא שייך לאדם או לקבוצה, הוא מעל לכל המחלוקות. זוהי מורשת של גבורה ותעוזה, שמהדהדת ותוסיף להדהד לדורות. עוד מאות בשנים, כשכולנו כבר מזמן לא נהיה פה מורשת מבצע יונתן עוד תעמוד. זו מורשת ששייכת - לעם כולו".

"מבצע יונתן היה אחד המבצעים המופלאים בתולדות ישראל, והוא היה גם הכרזה מוסרית. באותו הליל - מדינת ישראל קבעה עיקרון שממשיך להדהד גם בדורנו - יש גבולות למדינה, אך אין גבול לאחריות. לברית הערבות בינינו. כשיהודי או ישראלי נמצא בצרה, גם אם הדרך תיראה בלתי אפשרית - אנחנו נבוא. מדינת ישראל תבוא - והיא באה".

"לא היו בחדרים הסגורים הללו מחנות פוליטיים. הייתה תמיכה מקיר לקיר והיתה הבנה פשוטה - מדינת ישראל מחויבת לבנותיה ובניה - בכל מקום, בכל שעה. המורשת והרוח של מבצע יונתן מוסיפות להדהד, ועוברות מדור לדור. ראינו זאת גם בדור הנוכחי - הדור הצעיר והמופלא שלנו ששם נפשו בכפו, יצא בהמוניו למלחמה עבור אחיותיו ואחיו".

"הערב הזה, לפיכך אינו רק ערב של זיכרון או עדות. הוא ערב של אחריות. הוא ערב של הצהרה והתחייבות. הצהרה על הערכים של מבצע יונתן, שנחרטו בנפשנו שם. שאנחנו נושאים איתנו כאן. הערב הזה הוא התחייבות - להיות ראויים לברית שנכרתה שם. להיות ראויים לגבורה ולתעוזה. ולעמוד לעד, במחויבות של מדינה לבנותיה ובניה - בהבטחה שנשמעה מאז ועד היום: רחוק ככל שתהיו, קשה ככל שתהיה הדרך, אפל ככל שיהיה המקום, אינכם לבד. אנחנו נבוא".

לאחר מכן עלה לנאום רה"מ בנימין נתניהו, שאחיו יונתן נהרג במבצע שבמהלכו שימש כמפקד סיירת מטכ"ל, ועל שמו נקרא המבצע. בנאומו אמר נתניהו: "אנטבה הוא שם שם נרדף לפעולה נועזת ביותר שהפכה את הבלתי-אפשרי לאפשרי. הפעולה התקדימית הזו השיבה את בני הערובה שלנו מלב אפריקה הביתה. היא לימדה את העולם שניתן להנחית מכה ניצחת על הטרור הבינלאומי. היא לימדה את העולם שאפשר וצריך לעמוד איתן מול מחבלים צמאי דם, להכות בהם ולהכניע אותם".

"המחבלים אילצו את המטוס להגיע למדינה שנשלטה בידי רודן אכזר במרחק של כמעט 4,000 ק"מ מישראל. 31 שנה לאחר השואה הם ערכו סלקציה בין יהודים ללא יהודים. הם שחררו בני לאומים אחרים, בעוד שעל היהודים הם איימו בהוצאה להורג. הם היו בטוחים שישראל תכנע לאולטימטום שלהם. איש מהם לא חשב שמישהו יבוא לחלץ את החטופים, אבל הם טעו בגדול. התוכנית למבצע החילוץ באנטבה - ההכנות כולן נערכו בזמן שיא של יממה וחצי".

כזכור, ב-4 ביולי 1976 פשט כוח צה"ל באוגנדה במטרה להציל 105 נוסעים ישראלים ואנשי צוות מטוס אייר פראנס, שנחטפו על ידי טרוריסטים גרמנים ופלסטינים, במהלך טיסתם מישראל לצרפת. למרות התבצרותם של החוטפים במדינה עוינת, כמעט כל החטופים חולצו בשלום. במהלך המבצע נהרגו שלושה בני ערובה וכן מפקד סיירת מטכ"ל, סגן אלוף יוני נתניהו, אחיו הבכור של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ובעקבות זאת נקרא המבצע על שמו.