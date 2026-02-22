מרדכי דוד נעצר מול ביתה של לוסי אהריש ושוחרר, צחי הלוי התעמת איתו

הפעיל הקיצוני מרדכי דוד עוכב הלילה (בין שבת לראשון) לחקירה על ידי המשטרה לאחר שהגיע יחד עם פעילים נוספים לביתה של מגישת הטלוויזיה לוסי אהריש. בתיעוד שפורסם נראה דוד מתעמת עם בן זוגה של לוסי אהריש, השחקן צחי הלוי. "אתה בא אליי הביתה?", שאל הלוי את דוד, שהשיב: "מה תעשה לי? בוא לכאן, זכותי להפגין".

בסרטון נוסף שצולם ממקום האירוע ופורסם ברשתות החברתיות מרדכי אישר שנעצר. "נעצרתי בגלל שהלכתי להפגין נגד לוסי אהריש", אמר. הוא שוחרר בתום חקירה.