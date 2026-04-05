בן גביר סיכם עם המשטרה: הר הבית והכותל יפתחו לקבוצות קטנות | אבישי גרינצייג

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיע לסיכום עם המשטרה שהר הבית ייפתח והכותל המערבי ייפתחו לקבוצות קטנות של עד 150 איש, כך פרסם היום (ראשון) פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג.

במסגרת המתווה שאושר, הר הבית ייפתח לקבוצות של מוסלמים ויהודים, והכותל המערבי ייפתח לקבוצות של יהודים. ברגע שתישמע התראה מקדימה בעקבות שיגורים - כלל הנוכחים במקומות הללו יפונו למרחבים מוגנים. נציין כי פיקוד העורף עודנו מתנגד לפתיחה של הר הבית, מכיוון שאין בהר מרחבים מוגנים כלל בניגוד לכותל המערבי.

במשרד לביטחון לאומי ציינו שההחלטה על המתווה מגיעה בעקבות החלטת בג"ץ מאתמול לאפשר קיום הפגנות: "אנחנו עדין מחזיקים בעמדה שהחלטת בג"ץ היא בעייתית ולא נכונה, זו החלטה מופקרת לאפשר להמונים להגיע גם להפגנות וגם לכותל ולהר הבית. מהרגע שבג"ץ אישר את הפגנות הבימה, לא נוכל לעשות דין אחד לכיכר ודין אחר להר ואי אפשר להפלות ציבור עצום, ועל בג"ץ לאשר את האפשרות לעלות גם להר הבית וגם הכותל בקבוצות קטנות".

נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית התייחס בדיון לסוגיית פתיחת הכותל המערבי ואמר כי האחריות מונחת בידי פיקוד העורף, אך הדגיש כי יש לאזן בין שיקולי ביטחון לבין זכויות יסוד. לדבריו, המשפט המנהלי מחייב בחינה של המציאות המורכבת של מלחמה מתמשכת לצד שמירה על חופש הדת והפולחן. עמית ציין כי "הכול עניין של איזונים", והוסיף כי קיים הבדל בין מרחבים ציבוריים שונים, אך הביע תחושת אי נוחות מכך שהכותל, "ציפור הנפש של העם היהודי" - עמד ריק במהלך ברכת הכהנים.

כזכור, במהלך החודש שעבר המקומות הקדושים בעיר העתיקה בירושלים ספגו גם הם פגיעות, כאשר שברי טיל איראני שיורטו במטח שכוון לעיר, נפלו ברחבת הר הבית, מתחם כנסיית הקבר ובאזור הרובע היהודי.

אחרי הסערה בעקבות מניעת הפטריארך הלטיני של ירושלים לקיים תפילה בכנסיית הקבר, המשטרה אישרה מתווה תפילה מצומצם במקום מתוך כוונה לאפשר לכלל העדות הנוצריות את חופש הפולחן בכנסיית הקבר.