תיעוד: החלה הריסת "שכונת הזיתים" וביתה של כרמל גת

הריסת המבנים ב"שכונת הזיתים" בקיבוץ בארי החלה היום (ראשון), כשנתיים וחצי לאחר טבח 7 באוקטובר. המהלך יצא לפועל לאחר דיונים סוערים בין חברי הקיבוץ, שחלקם ביקשו לשמר מבנים מסוימים כזיכרון, בעוד אחרים דחפו להריסה כדי לאפשר בנייה מחדש וצמיחה.

הבית הראשון שנבחר להריסה הוא ביתה של משפחת גת ואלון, מבנה דו-משפחתי הטומן בחובו טרגדיה משפחתית בלתי נתפסת. מבית זה נחטפה כרמל גת, שהוחזקה בשבי חמאס במשך 11 חודשים עד שנרצחה באוגוסט 2024 יחד עם חמישה חטופים נוספים במנהרה ברפיח.

כרמל זכורה כ"מלאך השומר" של החטופים הצעירים עלמה ונועם אור, לאחר שהעדיות מהשבי חשפו כיצד העבירה להם תרגילי מדיטציה ויוגה כדי לשרוד את התופת.

ב-7 באוקטובר, נרצחה אם המשפחה כנרת גת בתוך הקיבוץ. אב המשפחה, אשל, ניצל לאחר שהסתתר בחדר השירותים. סיפור הגבורה של אלון, ירדן ובתם גפן בת ה-3, שהצליחו לקפוץ מרכב החטופים בעודו בנסיעה אל עבר הרצועה, הפך לאחד הזיכרונות המטלטלים מאותה שבת. ירדן נתפסה מחדש באותו יום ושוחררה רק בעסקת החטופים הראשונה, אלון וגפן התחבאו בשטח וחולצו למחרת.

הריסת השכונה מהווה חלק מתוכנית המתאר הרחבה של מנהלת תקומה לשיקום יישובי העוטף. שכונת הזיתים הייתה מהאזורים שנפגעו באורח הקשה ביותר בבארי, כאשר בתים רבים בה נשרפו כליל או ספגו פגיעות ישירות של פגזי טנקים וירי רקטי במהלך קרבות הבלימה מול המחבלים. כעת, עם פינוי ההריסות, יחל שלב התכנון של השכונה החדשה שתקום על אותן תשתיות, בצל הזיכרון החי של הנרצחים והנופלים.

אשל גת, אביה של כרמל ז"ל', אמר ל-i24NEWS: "היום הייתי עד להריסת ביתי, פינוי של חיים שלמים שנקטעו באלימות. הזכרונות נשארים בנפשי, אני נאחז בהם בכל יום, אך הבית הוא אינו סמל או אתר הנצחה. אנו נמשיך את השביל שנקטע עבורן באמצעות מיזם חברתי-חוויתי המנציח את חייהן של כרמל וכנרת, שהיו נשים של דרך, עשייה ואהבת הארץ. אני מקווה שכמה שיותר אנשים יבואו לרוץ וללכת בשבילן."

המרוץ יתקיים ב-15 במאי, וכולל 3 מקצים של מירוצי שליחים שיתקיימו בריצה או בהליכה, מיגור שבכרמל אל צמח שבכנרת.