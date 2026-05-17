הקרב על הסטטוס קוו: האם המצב החדש בהר הבית יוביל לפיצוץ במזרח התיכון?

במשך עשורים הר הבית הוא המקום הנפיץ במזרח התיכון, אך בעידן השר בן גביר המציאות השתנתה - והתיירות באתר הקדוש משגשגת בסיורי מאמינים, תפילות וריקודים שמעוררים סערה בעולם. כתבנו עידו שברצטוך הצטרף לסיור של "ישיבת הר הבית", בין מתיחות שיא לקריאות להקמת בית המקדש.

מאז 1967 נשמר בהר הבית סטטוס קוו רגיש במיוחד - יהודים הורשו לבקר במקום, אך לא להתפלל בו באופן גלוי. אלא שבשנים האחרונות, ובעיקר מאז כניסתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לתפקיד, המציאות בשטח משתנה במהירות.

יותר ויותר יהודים עולים להר, מתפללים בגלוי, משתחווים ולעיתים גם שרים ורוקדים, תופעות שבעבר היו נעצרות מיד על ידי המשטרה. מנגד, בעולם הערבי ובקרב גורמים מוסלמיים מזהירים שהשינויים הללו עלולים להצית מחדש את השטח.

בסיור שקיימנו עם אנשי "ישיבת הר הבית", התחושה הייתה רחוקה מאוד מהמקום הסגור והמוגבל שהכרנו בעבר. קבוצות מאורגנות, תפילות, שירים וקריאות להקמת בית המקדש, כל אלה מתקיימים כיום כמעט כדבר שבשגרה.

ראש הישיבה, הרב אלישע וולפסון, טוען כי מדובר בחזרה טבעית של העם היהודי "למקום שאליו השתוקק אלפיים שנה". לדבריו, מאז שינוי המדיניות בתקופת בן גביר, האווירה במקום רגועה יותר: "פעם היו זורקים פה אבנים וזיקוקים. היום מישהו רק מצייץ, מיד מטפלים בזה. יש פה שקט".

אבל לצד ההתלהבות בקרב הפעילים, מומחים מזהירים מפני ההשלכות. פרופ' יצחק רייטר, חוקר הר הבית, טוען שהסטטוס קוו ההיסטורי למעשה "כבר לא קיים", ומזהיר שמדובר ב"שקט מדומה שיכול להתפוצץ בכל רגע". לדבריו, השינויים בהר הבית מעוררים זעם לא רק בקרב הפלסטינים, אלא גם בירדן ובמדינות מוסלמיות נוספות.