שורד השבי אור לוי תוקף את גל הירש: "אנחנו האשמים? תתבייש"

שורד השבי אור לוי תקף הלילה (בין שבת לראשון) את מתאם השבויים והנעדרים גל הירש, לאחר שורת הראיונות שהעניק למספר כלי תקשורת. אור שיתף את הריאיון של ב"הארץ", בו טען הירש כי "ההפגנות למען החטופים עזרו לחמאס, ולא היה צורך ליצור אצלנו תחושת דחיפות" וכתב: "תתבייש לך! מי אתה שתדבר עלינו או על משפחותינו?".

בפוסט שפרסם בפייסבוק כתב אור: "באמת שלא רציתי, לא רציתי לכעוס. לא רציתי להאשים, אבל מה שקורה פה בזמן האחרון ובייחוד הראיונות שמר גל הירש החליט פתאום לדבר גרמו לי. אז גל הירש היקר אתחיל ואפנה אליך, לא סגור אם אתה באמת יודע מי אני כי פרט לשאלה של 'האם אתה רוצה להגיד משהו לטראמפ' מילה לא החלפת איתי".

"אז כן לטראמפ רציתי להגיד, תודה! על זה שהוא החזיר אותי. לא אתה, לא ראש הממשלה ולא אף אחד. שאף אחד לא ייקח קרדיט על מה שהוא לא עשה. כשהגיעו אליכם תיעודים שלנו (גם כאלה שלא פורסמו) העדפתם לשתוק. עכשיו זה אנחנו האשמים. אנחנו! אלה שלא שמרתם עליהם, אלה שהפקרתם! (סליחה, אנחנו ובני משפחותינו)".

"כשחזרתי שמעתי את השם גל הירש כמה פעמים. פעם אחת שהוא התקשר לאמא שלי ושאל אותה 'האם אור ירצה לדבר עם ראש הממשלה?', אז אמרתי לא. כי טובות אני לא צריך מאף אחד. ועכשיו אני רואה איך קמפיין הבחירות הוא הדבר היחידי שחשוב. שינוי הנרטיב של מה היה פה יותר משנתיים", כתב אור.

"ברור שתגידו שחמאס רצה 10 שנים לנהל משא ומתן, ברור שתגידו שאתם לא אשמים. ברור שתנסו לצייר תמונה שהחזרתם את כולם (כן, כי גופות נספרות באותו מספר) העובדה היא שזה לא משנה. חמאס הוא ארגון טרור, ארגון טרור שמקדש את המוות. אנחנו לא יכולים למדוד את עצמנו מולם. ברור שתשתמשו בכל צינור אפשרי כדי להראות כמה מדהים עשיתם פה".

"אז תנו לי להגיד לכם משהו. הסיבה היחידה שבכלל יש לנו מדינה זה העם שלנו. זה האנשים מלח הארץ שהולכים למילואים גם כשהם יודעים שהם בסכנת חיים תמידית והכי גרוע? גם כשהם מקבלים הוראות לא הגיוניות כי המלחמה הזאת מסריחה מפוליטיקה".

"גל הירש תתבייש לך! מי אתה שתדבר עלינו או על משפחותינו? מי אתה שתגיד משהו להורים בני ה-70 שלי שהיו צריכים להגיד לתינוק בן שנתיים שאמא נרצחה ואבא 'הלך לאיבוד'? מי אתה שתגיד להורים שכולים שיכלו לקבל את ילדיהם בחיים אבל בגלל סחבת של המו"מ הם איבדו את חייהם".

"כל מה שקורה בתקופה האחרונה הוא ספין פוליטי ומאבק לשנות את הנרטיב. אתם האבירים הגיבורים ואנחנו הנסיכות במצוקה (וכנראה לפי דברייך אנחנו גם כפויי טובה). מינימום כבוד אין בפוליטיקה הישראלית וכנראה לחפש כנות וטוב במקום הזה זה כמו לחפש 251 חטופים בעזה", כתב אור.

מתאם השבויים והנעדרים התראיין אתמול למיכל רבינוביץ' וגיא עזריאל וסיכם פרק של שנתיים קשות וסוערות, לאור השבת החלל החטוף האחרון מעזה, רן גואילי ז"ל. בדבריו, הוא הדף את הטענות של גנץ וגלנט שראש הממשלה נתניהו עצר עסקאות חטופים משיקולים פוליטיים, השיחות עם בן גביר על השלכות דבריו על היחס לחטופים ומבצעי החילוץ שבוטלו ברגע האחרון.

"היו לי חששות רבים שלא נצליח להחזיר את כולם, אבל ככל שעבר הזמן וראיתי כיצד החמאס, הג'יהאד האסלאמי והארגונים הפסיכופטיים האחרים ברצועת עזה פועלים, ידעתי שהסיכוי שנשיב את כולם הוא גבוה מאוד, וכך שבתי ואמרתי: 'אנחנו נחזיר את כולם', אני התכוונתי לזה", אמר הירש.

לאחר מכן הודה: "היו המון פעולות מבצעיות שבוצעו בתחום המודיעיני, משום שהיו צריכים להיווצר תנאים לביצוע המבצעים האלה. אך מרגע שהרמטכ"ל וראש השב"כ קבעו שאין תנאים מספקים לביצוע המשימה, זה הוצג לראש הממשלה ולשר הביטחון, וכך זה נחתך". לאחר מכן נשאל האם היה מבצע שתוכנן ולא יצא לפועל בגלל חשש לחיי החטופים. "בוודאי", השיב, "היינו קרובים מאוד לחטופים".

עוד אמר כי "לא היו שיקולים פוליטיים בקבלת ההחלטות בתחום השבויים והנעדרים". להירש הובהר כי בחודש יוני גנץ אמר, "נתניהו עיכב עסקאות באופן סדרתי". נתניהו אישר, ואז סמוטריץ' נכנס לחדר, ונתניהו עשה סיבוב פרסה. גלנט, אמר את אותו דבר. גל הירש טוען: "לא התקבלו החלטות בעלות אופי פוליטי או משיקולים פוליטיים בכל הנוגע להשבת החטופים".

במהלך המלחמה, התבטא לא פעם השר בן גביר בחריפות נגד אסירי הנוח'בה, זאת בזמן ששוהים חטופים בעזה. על פי עדויות של שורדי שבי, לדבריו הייתה השפעה על התנאים שקיבלו בעזה. "מה שאני יכול לומר זה שהתקיימו מספר שיחות ופגישות ביני לבין השר בן גביר בסוגיות שונות, שבהן שיקפתי לו את תמונת המצב שנמצאת ברשותי", אמר הירש.

"אני גם התנגדתי נחרצות ליוזמה להביא עונש מוות למחבלים למליאה בזמן שיש לנו שם חטופים חיים ברצועת עזה, ונאבקתי בזה, ואני שמח שראש הממשלה נתן לי גיבוי מלא והנושא הזה לא עלה ולא התקדם עד ששבו החטופים החיים", הוסיף, "בוודאי ששרי קבינט ושרים בממשלה שמעו ממני פעמים רבות משמעויות של כל החלטה ועל כל המידע שברשותי".