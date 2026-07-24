"אני מרגיש בסדר": יובל קוגן בן ה-4 מדבר לראשונה | בלעדי

עדותו של יובל קוגן שנמצא לאחר יממה שבה הוגר נעדר נמצאה מהימנה על ידי חוקרת ילדים, ובשלב הזה נשלל חשד לפלילים בריאיון קצר ובלעדי ל-i24NEWS מסר יובל כי "הוא בסדר" ונראה רגוע.

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בשלב מסוים, האבא אמר לו שהוא יכול "לחקור את הטבע". בתוך חמש עד שבע דקות של חוסר תשומת לב הקשר ביניהם נותק. בזמן שבני המשפחה יצאו לחפש אותו בכיוון אחד (דרומית) יובל כבר צעד צפונה.

מהממצאים הראשוניים עולה כי יובל צעד לבדו מרחק של כארבעה קילומטרים, ללא אוכל וללא שתיה. הוא עצר מדי פעם למנוחה, ובשלב מסוים בחר להישאר במקום מוצל - החלטה שככל הנראה גם הצילה את חייו. הוא אותר קילומטר מחוף ניצנים.

יובל קוגן בן ה-4 מאשקלון נמצא בריא ושלם בחוף ניצנים לאחר שגם הבוקר נמשכו החיפושים אחריו. מפכ”ל המשטרה, רב ניצב דני לוי, אישר: "משטרת ישראל מעדכנת כי יובל קוגן, אשר נעדר באזור חוף חופית והחיפושים אחריו התנהלו ביומיים האחרונים בהשתתפות כוחות משטרה, מתנדבים וגורמי חירום והצלה, אותר בריא ושלם". יובל סיפר: "איבדתי את אבא והלכתי ברגל". הדבר הראשון שביקש היה לשתות מים.

מפקד מחוז דרום, ניצב חיים בובליל, מסר: "מהתחקור הראשוני עולה כי יובל בן ה-4 הלך לכיוון שלדבריו חשב שמוביל לביתו. במהלך הלילה ככל הנראה נרדם, ובבוקר התעורר ונשאר במקום מוצל - מה שככל הנראה הציל את חייו. בהמשך שמע את רעש הסוסים, יצא לעברם, קרא להם - וכך אותר".