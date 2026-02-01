אוגוסט באמצע פברואר? המטיילים שניצלו את גל החום החריג

ישראל חוותה היום (ראשון) תופעת חום חריגה באמצע החורף, עם טמפרטורות שלא נמדדו בחודש פברואר מאז שנות ה-80. במרכז הארץ ובשפלה נרשמו עד 30 מעלות - נתון שמציב שיא חום חדש לחודש זה מזה 39 שנה. גם בחופי הים הורגשו הטמפרטורות הגבוהות מהרגיל, ותושבים רבים יצאו לשמש ולים כאילו מדובר בקיץ לכל דבר.

לפי השירות המטאורולוגי, מדובר בגל חום שמקורו בזרימת אוויר דרומית יבשה, שהעלתה את הטמפרטורות ברחבי הארץ. השמיים כוסו בעננות גבוהה, והורגש אובך קל. הנתונים מצביעים על שיא היסטורי, עם טמפרטורות הגבוהות ביותר שנמדדו בחודש פברואר מאז 1987. הפעם האחרונה בה נרשמו טמפרטורות חריגות הייתה בפברואר 2010, אך הן לא הגיעו ל-30 מעלות.

החופים התמלאו כמו קיץ,

למרות הפינוק החורפי, תחזית מזג האוויר מצביעה על חזרה מהירה של החורף: כבר ממחר צפויה ירידה ניכרת בטמפרטורות, רוחות ערות ובהמשך השבוע גם גשם מקומי. כך שלאחר טעימה קצרה מהקיץ, החורף צפוי לחזור במהרה.