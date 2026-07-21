הרב לנדו לא מתנצל על דבריו נגד המשרתים הדתיים: "חוסר הבנה מוחלט"

אחרי הסערה: מנהיג דגל התורה, הרב דוב לנדו, התייחס אמש (שני) להתבטאויותיו הקשות נגד ציבור המשרתים מהציונות הדתית. "בימי בין הזמנים עלולים לפגוש אנשים שונים מאורח חיינו, חובה להיזהר מכל ויכוחים השקפתיים איתם. השקפתנו ברורה לנו מרבותינו מצוקי ארץ אשר את מימיהם אנו שותים, ובפרט יש להיזהר מאד מויכוחים עם אנשים אשר בחסות אמונתם רודפים את התורה ולומדיה, ואינם מסוגלים להבין ולהעמיק בהשקפתנו שזו היתה השקפת רבותינו הגדולים החזון איש והרב מבריסק זכר צדיקים לברכה. כמו שהוכח ביממה האחרונה כאשר התפרסמו דברים שאמרתי בשיחה פרטית, ובשנאת עמי הארצות התייחסו לדברים בעיוות ובחוסר הבנה מוחלטת!", אמר.

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ביום ראשון האחרון עורר הרב לנדו סערה כשאמר כי "אם שולחים את החיילים והם נהרגים לשם כבוד המדינה - זה רצח. הגזירות הם ממישהו אחר. הרשעים כאן, מה אפשר לעשות? יש הרבה רשעים, ומחובשי הכיפות הסרוגות, יש לא מעט".

"אני מדבר על הכיפות הסרוגות שמחייבים ללכת, אם המדינה שולחת אנשים, חיילים, לשם כבוד המדינה, והורגים אנשים, גם זה מותר? זה רצח ממש. אז הם מסיתים לרצח, כך הם עושים. הם עושים מלחמות לא רק לשם הצלה, לשם כבוד המדינה", אמר.

ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר בתגובה: "אני דוחה בתוקף את הדברים המזעזעים נגד לוחמי צה"ל מהציונות הדתית. לוחמי צה"ל, דתיים, חילונים וחרדים, עוזבים את ביתם, את עבודתם ואת משפחותיהם, ומסכנים את חייהם כדי להגן על מדינת ישראל, על אזרחיה ועל עם ישראל כולו".

מפלגת "דגל התורה" הגיבה בחריפות לגינוי שפרסם ראש הממשלה נתניהו: "דברי גדולי התורה הם קודש הקודשים של עם ישראל. מי שאינו חי את עולם התורה ואינו מבין את עומק דבריהם, מוטב שלא ימהר לפרש אותם ובוודאי שלא לתקוף אותם".