מרפסת קרסה על מסעדה בלב תל אביב | תיעוד מהזירה

כוחות משטרה והצלה שהוזעקו לבניין ברחוב דיזינגוף בו קרסה מרפסת ערכו סריקות, מהן עלה כי אין נפגעים באירוע • החל פינוי דיירים וסקרנים מהאזור, ומהנדס מטעם העירייה זומן למקום
לי עייש ראש דסק פלילים
1 דקות קריאה
מרפסת קרסה היום (שבת) על מסעדת יאשקה, ברחוב דיזנגוף בתל אביב. אין נפגעים, אך נזק רב נגרם במקום.
מהמשטרה נמסר כי כוחות משטרה והצלה שהוזעקו למקום ערכו סריקות, שלאחריהן עולה כי לא אותרו נפגעים
בנוסף, הכוחות פועלים במקום להרחקת סקרנים ולפינוי דיירים. במקביל, זומן למקום מהנדס מטעם העירייה להמשך טיפול.
