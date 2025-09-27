מרפסת קרסה על מסעדה בלב תל אביב | תיעוד מהזירה

מרפסת קרסה היום (שבת) על מסעדת יאשקה, ברחוב דיזנגוף בתל אביב. אין נפגעים, אך נזק רב נגרם במקום.

מהמשטרה נמסר כי כוחות משטרה והצלה שהוזעקו למקום ערכו סריקות, שלאחריהן עולה כי לא אותרו נפגעים

בנוסף, הכוחות פועלים במקום להרחקת סקרנים ולפינוי דיירים. במקביל, זומן למקום מהנדס מטעם העירייה להמשך טיפול.