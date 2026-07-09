הישראלים שנכנסו לקלקיליה כדי להחזיר אופנוע גנוב משחזרים

האירוע הביטחוני החמור, במהלכו מספר צעירים ישראלים נכנסו שלשום לבדם לקלקיליה, שבשטחי A, כדי להחזיר אופנוע גנוב, ונזקקו לחילוץ משטרתי עורר תגובות רבות. הערב (חמישי) הם התייצבו לראשונה מול המצלמה, והציגו בשיחה עם כתבתנו בדרום טל סבג את גרסתם לאירוע הביטחוני החמור.

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א' בעלי האופנוע, סיפר שהוא גר בתל אביב וחווה מספר ניסיונות גניבה - עד שבסופו של דבר הגנבים הצליחו לעשות זאת. הוא ראה דרך האיתורן את מיקום האופנוע - ופנה לדרכים המקובלות כדי להשיבו. עם זאת, הגורמים הבהירו לו שזה לא יקרה - כאשר במקביל הגנבים מפתים אותו להגיע לשטחם.

עוד טען שכאשר חבריו הצטרפו - הם לא הבינו את גודל הסכנה, ונאמר להם שאם יש בעיה - שישלחו מיקום. לעומת זאת, במשטרה טוענים כי החבורה דווקא הגיעה מוכנה ומצוידת: "הגיעו עם סכינים וכלב תקיפה - עד שהבינו שהם נמצאים בסכנת חיים".

מהר מאוד, האירוע הסלים - והחבורה מצאה את עצמה מוקפת בהמון שמתקהל סביבם, רגע לפני לינץ׳. כאמור, הם חולצו משם על ידי כוחות הביטחון בתוך דקות ספורות וללא פגע. בסוף האירוע המבעית, ולאחר התעקשותו של אוריאל, האופנוע אכן נלקח על ידי המשטרה שעדיין מחזיקה בו.

במציאות שבה האזרח הקטן מרגיש חסר אונים מול הפשיעה ומול אוזלת כוחות הביטחון, אפשר להבין את התסכול ואת הרצון לפעול לבד, בעיקר כשהפתרון, לכאורה, נמצא במרחק נגיעה. אלא שבמקרה הזה החוק נלקח לידיים והביא לסכנת חיים ממשית ומיותרת, ובמשטרה מצביעים בדאגה על עליית מדרגה בנושא.