"עוד יפתחו קברים": התנגדות להרחבת בית העלמין בהר הרצל

עיריית ירושלים מאלתרת פתרונות קבורה "זמניים" - ומקווה לטוב: בשלהי המלחמה פנו במשרד הביטחון לעיריית ירושלים בבקשה להרחיב את שטח בית העלמין הצבאי, בשל מצוקת מקום והיערכות לבאות - על פני שטח שמוגדר כירוק ואסור בבנייה. הבקשה אושרה באחרונה בעירייה, אלא שהבקשה הציגה שימוש חורג בקרקע רק באופן זמני - עד לחמש שנים בלבד.

המשמעות: קיצור דרך בירוקרטי, ללא צורך מיידי בשינוי ייעוד הקרקע - מה שמעלה חששות רבים מפני ההשלכות - והביא להגשת התנגדות חריגה להרחבה בה דרישה לנהל הליך תכנוני מלא ומסודר, כיאה לנושא הרגיש.

בקשה זו לשימוש חורג בקרקע עד לחמש שנים אושרה באחרונה בוועדה המקומית לתכנון ובניה של העירייה כאמור, ללא צורת מיידי לשנות את ייעוד הקרקע משטח ציבורי פתוח לשטח בית עלמין.

בערר שהוגש כאמור בידי עמותת "ירושלים שקופה" הטוענת כי מייצגת גם משפחות שכולות, נכתב כי "קבורת חללים צעירים היא נושא רגיש. אלו חיילים שהתגייסו להגן על המדינה, זהו נושא כואב. הוא נוגע בכבוד המת. הוא נוגע בכבוד החיים. הוא נוגע במשפחות. הוא נוגע במכרים".

עוד נכתב, "קבורה ראויה חייבת לכבד את כולם. הבקשה שלפנינו עושה את ההפך. היא מבקשת שימוש חורג. היא מבקשת אישור זמני. היא מציעה פתרונות קבורה מאולתרים בהר הרצל במקום הליך תכנוני מלא, במקום עמידה בדרישות תמ"א 19 - כך נוצרת אי-ודאות לגבי קביעות הקבורה ואי-ודאות לגבי כבוד המת".

לטענת העותרים, "מאז פרוץ המלחמה נפתחו בהר חלקות חדשות ללא תכנון מקיף, ופגיעות נצפו בדרכי גישה ובנראות של חלקות קיימות". לדוגמה, לדבריהם, "חלקה 18א פגעה ברחבת טקס הסמוכה לקברי הל"ה ולחללי תש"ח (חלקה 18). משפחות שכולות פנו לעוררת בדרישה להסדרה תכנונית כוללנית, זאת כדי למנוע פגיעה בכבוד הקבורים ובהתנהלות הטקסית".

עוד נכתב בערר כי "בכל הארץ מקודמת קבורה מדורגת/ רוויה לשימוש מיטבי בעתודות קרקע מוגבלות. הר הרצל הוא משאב מוגבל במיוחד; יש לתבלל את צרכי ההווה והדורות הבאים באופן מושכל ומקיים, במסגרת תכנית כוללת ולא בהיתרים נקודתיים".

"קבורה חייבת להיעשות בדרך קבע, נדרשת ודאות תכנונית. נדרשת ודאות משפטית. פתרונות זמניים אינם מתאימים. הם עלולים להביא לפתיחת קברים בעתיד. הם עלולים להביא לפינוי, איש מאיתנו אינו מוכן לכך. ובוודאי לא משפחות השכול".

כעת מתברר כי בזמן אישור הבקשה, בכירים בעירייה הביעו חשש שיוגשו התנגדויות להרחבת בית הקברות במתווה שגיבשו במשרד הביטחון יחד עם העירייה (היתר שימוש חורג), ואפילו יאלצו במקרה קיצון לפנות את הקברים בשטח בית העלמין המורחב.

מפרוטוקול הישיבה שהגיע לידי i24NEWS מהדיון בוועדת לתכנון ובנייה של עיריית ירושלים עולה כי יושב ראש הוועדה אליעזר ראוכברגר התריע והביע חשש שהתכנית תוקפא אם יוגש ערר "מעניין אותי מה יקרה אם מישהו יגיש על זה ערר, כי במקרה דומה, בול אותו דבר, ועדת הערר פסלה את ההיתר".

עוד הוסיף, "כמובן שאף אחד פה לא ילך לערער, זה ברור לגמרי, ומי שיעשה זאת הוא פושע".

חברי ועדה אחרים טענו כי יכול להיות תרחיש כזה וציינו בפניו התנגדות שהוגשה לפני מספר שנים נגד בניית מנחת למסוקים בבית החולים ברזילי.

מעיריית ירושלים נמסר כי "עקב הנסיבות החריגות והדחיפות שנוצרו במהלך תקופת הלחימה, נדרשה תוספת דחופה של מקומות קבורה בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. בהתאם לכך, ובהתאם למסגרת החוקית והנורמטיבית, הוחלט לאשר היתר שימוש חורג זמני – במקביל לקידום תכנית מוסדרת לשינוי הייעוד, שתסדיר את השימוש באופן קבוע. ההליך נעשה בתיאום מלא עם כלל הגורמים הרלוונטיים, וברגישות הראויה לנושא. יודגש כי אין מדובר בפתרון מאולתר או זמני במובן של פגיעה בכבוד הנופלים או משפחותיהם, אלא במענה נדרש ומידתי למצוקה מיידית שנוצרה בשטח. אפשרות הערר על ההחלטה נדונה בוועדת המשנה, והוחלט לאשר את הבקשה לנוכח הנחיצות הציבורית והלאומית המובהקת".