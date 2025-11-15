אחיו של הדר גולדין: "התעסקו פה בהכול חוץ מלהחזיר שבויים"

המאבק של משפחת גולדין הסתיים השבוע במקום שבו החל: בית העלמין הצבאי בכפר סבא, שם נטמן סגן הדר גולדין, 11 שנים אחרי שנהרג ונחטף ברפיח במבצע צוק איתן. המונים הגיעו ללוות את המשפחה במסע האחרון. מאיה בואנוס היתה עם חמי גולדין, אחיו הבכור של הדר, בריאיון מיוחד, וגם עכשיו חשוב לו לומר: "התעסקו פה בכל דבר חוץ מלהחזיר שבויים". צפו בריאיון המלא מתוך "מגזין השבת" - בראש העמוד