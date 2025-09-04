כתף קרה מהמדינה: אלי לוי בביקור בחוות הבודדים בנגב

חוות הבודדים בנגב מושכות תיירים מהמרכז ומייצרות תוצרת חקלאית איכותית כחול לבן, אך גם אחרי השבעה באוקטובר - הן עדיין צריכות להתמודד עם בירוקרטיה ואדישות • "אלי לוי בשטח" יצא לגלות למה • צפו