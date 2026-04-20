בין כאב לאמונה: רייצ'ל גולדברג-פולין נפרדת מהירש

ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה (שני), מתפרסם הראיון המלא והכואב של רייצ'ל גולדברג-פולין לתוכנית "60 דקות". רייצ'ל מתארת בשיחה עם אנדרסון קופר את המסע המפרך שעברו היא ובעלה ג'ון במשך 330 ימים בניסיון להציל את בנם היחיד, הירש, שנחטף מהמיגונית ברעים. היא מספרת כיצד רצו "כמו משוגעים" ברחבי העולם ופגשו מנהיגים, מתוך תחושה שהיו בכירים שיכלו לעזור אך בחרו שלא לעשות זאת. בכאב היא מציינת שהיא מרגישה כי גם הם, כהורים, אכזבו את הירש כשלא הצליחו להבהיר לאנשים הנכונים את הדחיפות הקריטית שבעניין.

סמל המאבק המזוהה ביותר עם רייצ'ל וג'ון היה המדבקה על חולצתם, עליה נכתב בכל יום מספר הימים שחלפו מאז השבעה באוקטובר. רייצ'ל משחזרת את הרגעים שבהם ראתה את בנה לראשונה בסרטונים מהשבי: תחילה בסרטון החטיפה המזעזע שבו נראה זרועו קטועה, ולאחר מכן בסרטון התעמולה שהפיץ חמאס. היא מספרת שהסרטון השני, למרות היותו כלי אכזרי, העניק לה זריקת אדרנלין להמשיך להילחם, מתוך הבנה שהירש עדיין בחיים ונושא דברים ישירות אליהם, הוריו.

באחד מרגעי השיא של המאבק, הגיעה רייצ'ל לגבול עזה וצעקה לעבר בנה ברמקולים, תוהה האם שמע אותה. בדיעבד התברר כי הירש נרצח באותו היום. את הבשורה המרה קיבלה בבוקר היום ה-330, לאחר שהתעוררה מחלום מצמרר על בית קברות. הטלפון צלצל, והקצינה שליוותה את המשפחה אמרה: "אנחנו למטה". באותו רגע רייצ'ל ידעה שהמסע הסתיים בטרגדיה. הירש נמצא במנהרה ברפיח לצד חמישה חטופים נוספים, כשהוא סובל משישה פצעי ירי מטווח קצר לאחר חודשים של הרעבה ועינויים.

לאחר הרצח, רייצ'ל פגשה את אור לוי, ששוחרר לאחר 491 ימים בשבי חמאס, אשר סיפר לה כי הירש שמע את קולה בחדשות וידע על מאמציה הכבירים. גילוי זה סיפק לה נחמה בתוך היגון העמוק. למרות אזהרות של הורים שכולים אחרים שהיא "לעולם לא תהיה בסדר", רייצ'ל בחרה להאמין ביכולתה להתחזק. היא מדברת על הצורך לחיות זה לצד זה עם שכנינו, גם אם לא כחברים, כחלופה היחידה למוות משותף. "בשנייה שסיפרו לנו על מותו, הרגשתי קרובה מתמיד לאלוהים", היא אומרת, ומסבירה שזהו לא עונש, אלא חלק מתוכנית אלוהית בלתי נתפסת.

כיום, רייצ'ל מתמודדת עם החלל שהותיר הירש בדרכים ייחודיות: היא מנהלת שיחות יומיומיות עם בנה, עונה לעצמה בקולו ומשחזרת ביטויים שהצחיקו אותם. לאחר שכל החטופים הוחזרו, היא וג'ון הסירו את אלפי המדבקות מקירות הבית – פעולה שהרגישה לה כמו לקרוע את העור מהקיר. היא משתפת שלפעמים היא עדיין נבהלת לגלות שאין עליה מדבקה, עד שהיא נזכרת שאין בה עוד צורך, ומנסה להבין איך להמשיך ללכת בעולם ללא חלק בלתי נפרד ממנה.

בסוף הראיון, רייצ'ל חושפת פרט מצמרר שנמצא ביומנו של הירש מכיתה ט'. בשורות שנראות היום כנבואה שהגשימה את עצמה, כתב הירש: "החיים הם כמו העולם, כדי להתקיים אתה חייב לנוע ולעבוד קשה. מדי פעם אתה מגיע למנהרה, נכנס אל הלא נודע ולא יודע מתי תצא". עבור רייצ'ל, המילים הללו הן הצוואה של בנה – ההבנה שהחיים מורכבים מכאב ומאהבה השזורים זה בזה. היא מסכמת כי חייה כעת הם ניסיון יומיומי ללמוד איך להתגעגע לנצח, מבלי שהכאב ירמוס אותה מחדש בכל בוקר. התכנית "60 דקות" משודרת ב-yes.