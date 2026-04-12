בעקבות המצב הביטחוני הרגיש: התקבלה המלצה לדחיית אירועי העצמאות בכל הארץ

בעקבות המצב הביטחוני הרגיש: מרכז השלטון המקומי הודיע היום (ראשון) כי הוחלט להמליץ על דחיית אירועי יום העצמאות ההמוניים וקיום טקסים קהילתיים מצומצמים במקומם.

כאמור, ראשי הרשויות קיבלו את ההחלטה לקיים את אירועי יום העצמאות ה-78 של מדינת ישראל, במתכונת מצומצמת ולא לקיימם במתכונת ההמונית במרחב הציבורי נוכח ההנחיות וחוסר הודאות לגבי קיומם בכלל.

עוד נמסר כי ההחלטה התקבלה בתום דיון נרחב שנערך עם ראשי רשויות מכל רחבי הארץ, ולאחר הערכת מצב רציפה וקשר שוטף עם פיקוד העורף.

לצד השיקולים הביטחוניים, הדגישו בשלטון המקומי כי בעת הזו קיימת חשיבות עליונה להפגנת סולידריות חברתית עם תושבי הצפון הנמצאים תחת אש מסיבית. אירועי יום הזכרון יתקיימו בהתאם למדיניות ההתגוננות והנחיות פיקוד העורף.

חיים ביבס, יושב ראש מרכז השלטון המקומי ציין כי "נוכח המציאות הביטחונית המורכבת, הכוללת את הפסקת האש השברירית מול איראן לצד הירי המסיבי והמתמשך מצד חיזבאללה, ומתוך אחריות עליונה לשלום הציבור וביטחונו, החלטנו להמליץ לרשויות להימנע מהתקהלויות ענק בעת הזו. מעבר להיבט הביטחוני, עומדת לנגד עינינו הסולידריות עם חברינו ותושבינו בצפון".

"על כן, האירועים ההמוניים והבמות המרכזיות יידחו לחודשי הקיץ או למועדים בטוחים יותר, כאשר השנה יצוין יום העצמאות באירועים קהילתיים, מבוקרים וצנועים יותר בהתאם להנחיות פיקוד העורף", סיכם. השלטון המקומי ימשיך לפעול בתיאום מלא עם גורמי הביטחון ויעמוד לצד הרשויות והתושבים בכל מענה שיידרש.