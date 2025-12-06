הקטל בכבישים: הולך רגל כבן 20 נהרג מפגיעת רכב בכביש 6

הולך רגל כבן 20 נהרג הלילה (בין שישי לשבת) מפגיעת רכב בכביש 6, סמוך לקיבוץ רגבים שליד המושבה בנימינה. חובשים ופרמדיקים של מד"א קבעו את מותו במקום.

הדיווח על התאונה התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 00:19. פרמדיק מיחידת האופנועים של הארגון, רועי פאר, סיפר: "הפצוע שכב לצד הדרך כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופו, לאחר שנפגע מרכב חולף. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".

בתאונה נוספת אתמול בבוקר נהרג גבר כבן 70 בכביש 1, סמוך לצומת אלמוג שבאזור ים המלח. בתאונה, בה היו מעורבים ארבעה כלי רכב, נפצעו עוד שישה בני אדם באורח קל, וצוותי מד"א פינו אותם לבתי החולים שערי צדק והדסה הר הצופים בירושלים. שלושה פצועים נוספים פונו לרשות הפלסטינית.

אתמול לפנות בוקר צעיר בן 23 נהרג בתאונה קטלנית בין שני כלי רכב בכביש 70, סמוך לצומת כפר חסידים שבאזור הקריות. צוותי מד"א קבעו את מותו של הצעיר במקום, ופינו לבתי החולים רמב"ם ובני ציון בחיפה חמישה פצועים נוספים.

באחת השנים המדממות ביותר בכבישי ישראל, שרת התחבורה מירי רגב מתנערת מאחריות על הקטל בכבישים ועל מאות הקורבנות. בכנס החירום הלאומי לבטיחות בדרכים אמרה רגב כי "תאונות דרכים זה נושא חשוב שחייב טיפול, אבל יש פה בלבול בנוגע לאחריות".

"משרד התחבורה אחראי על תשתיות, אך בנוגע לאכיפה - יש כמה משרדים שאחראים לסוגיה הזו", טענה רגב. בפועל, האחריות החוקית הרשמית לסוגיה נתונה למעשה לידי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.