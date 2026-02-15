תיעוד דרמטי מבני ברק: המשטרה חילצה שתי חיילות מהפגנה במקום

שתי חיילות שהגיעו לביקור בבני ברק חולצו היום (ראשון) בידי המשטרה במהלך מהומה שפרצה. מהמשטרה נמסר כי שתיהן הגיעו לעיר בעקבות "פעילות רווחתית במסגרת תפקידן בצה"ל, האירוע בשליטה". 12 בני אדם נעצרו עד כה במהומות, המשטרה: "פועלים ביד קשה מול כל מפירי הסדר".

ככל הנראה כתוצאה מהמהומה מספר אנשים נפצעו קל מגז פלפל, מפגינים הפכו ניידת משטרה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו: "אני מגנה בתוקף את ההתפרעויות האלימות בבני ברק נגד חיילות צה"ל ושוטרי משטרת ישראל. מדובר במיעוט קיצוני שאינו מייצג את כלל החברה החרדית. זהו דבר חמור ובלתי מתקבל על הדעת. לא נאפשר אנרכיה, ולא נסבול כל פגיעה במשרתי צה״ל וכוחות הביטחון שעושים את עבודתם במסירות ובנחישות".

שר הביטחון ישראל כ"ץ: "אני מגנה בתוקף את התקיפה האלימה כנגד חיילות צה"ל בבני ברק בידי קומץ פורעים. מי שמרים יד על כוחות הביטחון, על חיילי וחיילות צה"ל ועל שוטרי משטרת ישראל - חוצה קו אדום. אלימות כלפי משרתים במדים היא מעשה עברייני לכל דבר ועניין, ולא מחאה. אני קורא למנהיגי הציבור החרדי להוקיע את המעשה ולרשויות החוק לפעול בנחישות ולמצות את הדין עם כל מי שלקח חלק בתקיפה החמורה. מדינת ישראל לא תאפשר פגיעה בכוחות הביטחון ולא תעבור לסדר היום על אלימות מכל סוג".

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר על האירועים הקשים: "רואה בחומרה ומגנה בתוקף את תקיפת חיילות צה"ל אשר ביצעו משימה צבאית מוקדם יותר היום בבני ברק. כל פגיעה בחיילי צה"ל המבוצעת על ידי אזרחים ישראלים היא חציית קו אדום חמורה ויש לפעול כנגד התוקפים ביד קשה. הרמטכ"ל מצפה כי ימוצה הדין עם התוקפים".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, כתב: "אני מגנה בכל תוקף את הקומץ האנרכיסטי והאלים שתקף חיילות, פצע שוטרים והצית אופנוע משטרתי בבני ברק. מדובר במעשים חמורים, עברייניים ובלתי נסלחים - ומי שירים יד על חיילות צה"ל או על שוטרי משטרת ישראל, ישלם על כך מחיר כבד. יחד עם זאת, חשוב לי להבהיר: אין מדובר בציבור החרדי כולו. רובו המוחלט של הציבור החרדי שומר חוק, מכבד את כוחות הביטחון ואינו שותף לאלימות הזו. אסור לתת לקומץ קיצוני להכתים ציבור שלם".

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן: "החרדים המשתמטים שכמעט ביצעו לינץ' בחיילות הגיבורות שלנו - הם לא יהודים, הם מחבלים. אין מה לצפות מממשלת ההשתמטות לגנות או לפעול בנושא. הם הרי בכיס של אותם אנשים שקוראים לחיילים שלנו למות ורודפים את החיילות שלנו כמו בסצינה שלקוחה מימי הביניים. בממשלה הבאה נטפל בפורעים הללו כמו במחבלים!"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיב לאירועים וכתב: "עכשיו בבני ברק, חיילות צה"ל מותקפות ברחוב לאור יום, אנרכיה. נחצה פה קו אדום בוהק. לא ניתן יד לפגיעה בחיילות שלנו, נחזיר את המשילות לישראל".

יו"ר כחול לבן בני גנץ הגיב: "התמונות המזעזעות מבני ברק, שבהן חיילות צה"ל מחולצות מהמון זועם ושוטרים מותקפים, כאילו מדובר בג'נין, הן שפל מוסרי שאין בינו לבין היהדות דבר. על המשטרה למצות את מלוא חומרת הדין עם הפורעים, ועל חברי הקואליציה, ובמיוחד מנהיגי החברה החרדית, לגנות בתוקף את האירוע המוטרף הזה לפני שיקרה כאן אסון!".

מפכ"ל המשטרה דני לוי הגיב בחומרה ואמר כי הוא "מגנה מכל ובכל את ההתפרעות האלימה", והוסיף כי המתפרעים "חצו כל גבול". כמו כן אמר: "פורעי החוק ביצעו מעשים חמורים המהווים פגיעה בסמלי שלטון החוק וכללו אלימות נגד כוחות ביטחון, גרימת נזק והפיכת ניידת ושריפת אופנוע משטרתיים. אני מצדיע לשוטרים על נחישותם ופעילותם המהירה לחילוץ החיילות". המפכ"ל אמר שהנחה "לבצע את מעצרם של פורעי החוק ולמצות עמם את הדין ועד כה עצרנו 12 מפירי סדר. נבוא חשבון עם כל המעורבים! אנו מדינת חוק ולא נאפשר התנהגות בריונית במדינתנו".

כזכור, רק בחודש שעבר פרצה מהומה אלימה בבני ברק במהלך כנס הוקרה להורי מתגייסי חטיבת החשמונאים כשעשרות חרדים קיצוניים ניסו לפרוץ אליו. אחד מהמפגינים נפצע ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. מפקד החטיבה, אלוף משנה אבינועם אמונה, חולץ מהמקום על ידי כוחות המשטרה.

על פי הדיווחים, במהלך האירוע נזרק רימון, וכוחות משטרה ומג"ב גדולים הוזעקו לזירה. לוחם מיחידת חשמונאים שנקלע להפגנה של חרדים קיצוניים הותקף, רכבו הושחת והוא נאלץ להיחלץ מהמקום תוך שימוש בכוח על ידי המשטרה. כמו כן חולץ אחד ממארגני הכנס, שהותקף בעודו יושב ברכבו.