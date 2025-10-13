בישראל חוגגים את השחרור: תיעוד ההמונים בכיכר החטופים

חגיגות ושמחה ברחבי הארץ, בבתי החטופים ובכיכר בתל אביב עם העברתם של שבעה שבים הבוקר (שני) מידי חמאס לצלב האדום. בהמשך הם יועברו לידי צה"ל.

המשפחה וחבריהם של התאומים גלי וזיו ברמן, ברגעי שמחה בבתיהם בהמתנה לשובם. התאומים מכפר עזה, צפויים לשוב היום לאחר שנחטפו מביתם בשכונת "דור צעיר" בכפר עזה. בני המשפחה ועשרות החברים פעלו במהלך השנתיים האחרונות, וסיפרו עליהם לציבור - כדי שכולם יכירו אותם. ממופע אורות בכפר עזה, דרך מיצג בעזריאלי ואפילו בטורניר פוציוולי, למענם, למען שובם.

באדיבות המשפחה

באדיבות המשפחה

במשפחתו של החטוף השב יוסף חיים אוחנה מבטיחים כי ישמעו את חגיגותיהם בכל רחבי העיר רמלה. יוסף, נחטף בעת שבילה במסיבת הנובה כשנשאר לסייע לפצועים בשנים האחרונות עבד כברמן. הוא כה אהוב על חבריו, עד שאחד מהם אפילו קעקע את פניו על גופו.

באדיבות המשפחה

חגיגות גם ממוקד הצפייה של החטוף השב אלקנה בוחבוט מבית אימו רוחמה. אלקנה, נחטף ממסיבת הנובה בשבעה באוקטובר. במשך חודשים משפחתו של נותרה ללא ודאות, ולא ידעה את שעלה בגורלו. מי שהיה איתו תקופה ארוכה מתחת לאדמה הוא אוהד בן עמי. כששוחרר בעסקה הקודמת - ביקש מיד לפגוש את רבקה אשתו ובנו ראם. מסוף עסקת החטופים הקודמת חמאס פרסם לא פחות משלושה סרטונים קשים של אלקנה תוך חודש.

באדיבות המשפחה