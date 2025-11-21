המילואימניק שרכבו נשרף במחאה: "חודשיים לא יצרתם קשר"

המילואימניק יואב בר-שי, תושב רחביה בירושלים, שרכבו עלה באש כתוצאה מהצתת הפחים במהלך יום המחאות הארצי בתחילת ספטמבר האחרון, הגיב לריאיון עם הנאשמים בפרשה שהתפרסם אמש בתוכנית "המקור" ברשת 13, בפוסט בפייסבוק שפרסם הבוקר (שישי). בדבריו טען כי המציתים לא יצרו איתם קשר אף לא פעם אחת מאז האירוע וכי הוא ומשפחתו, שנותרו ללא פתרון לרכב שנשרף, נאלצו להינתן "לחסדיהם ולרחמיהם של אנשים אחרים" על מנת להסתדר. כיצד הם "מעיזים ללכת להתראיין ולנסות לצייר את עצמם כ'מלח הארץ' לפני שדאגו לנו", כתב.

"כבר מעל לחודש שהאנשים שגרמו לשריפת הרכב שלנו מחוץ למעצר", כתב, כאמור. "כאשר התראיינתי זה היה מפאת שתי סיבות", הראשונה - "אנחנו בקרע מטורף בתוך עצמנו והיה לי חשוב לנסות להנמיך את הלהבות". השנייה - "כדי להגיד לאנשים שעשו את זה שאני לא כועס כי אני יודע שהם לא שרפו לי את הרכב בכוונה, אבל שהם חד משמעית האחראים לשריפת הרכב שלי - ושיצרו איתנו קשר וישלמו".

"לאירוע הזה אך ורק הם אחראים", כתב כאמור, "לא אף אחד אחר", "בגלל זה אף אחד אחר לא צריך לשלם לנו או לדאוג לנו חוץ מהם". "כשאני חס וחלילה גרמתי למישהו נזק גם כשברור שלא עשיתי את זה בכוונה, הדבר הראשון זה לקחת אחריות ולדאוג לפצות למי שגרמתי לו את הנזק", הוסיף.

"עברו כבר מעל חודשיים וחצי מאז האירוע ועד עתה אותם אנשים לא יצרו איתנו קשר אפילו לא פעם אחת", כתב כאמור. "בהתחלה אמרתי בטח זה בגלל שהם במעצר אז הם לא יכולים ליצור קשר, למרות שלי ברור שאם הייתי בסיטואציה שלהם הייתי דואג שמישהו מטעמם מבחוץ ידאג ליצור איתנו קשר ולדאוג לנו", הוסיף.

"אחר כך, כשהם השתחררו התחלתי לאבד את הסבלנות כי נגמרו התירוצים - ואתם מוסיפים חטא על פשע", ציין, "ואתמול אחרי שהם עוד מצאו לעצמם זמן, ומעיזים ללכת להתראיין ולנסות לצייר את עצמם כ"מלח הארץ" לפני שדאגו לנו - זה כבר עבר כל גבול, ופה אנחנו כבר נרים את הדגל האדום ונגיד 'עד כאן'". "השארתם אותנו שבורים, המומים ופגועים", כתב.

עוד הוסיף כי "עד עכשיו לא הסתדרנו. אין לנו פתרון לרכב שהלך לנו. ועד עכשיו מה שכן נאלצנו להסתדר זה היה כי היינו נתונים לחסדיהם ולרחמיהם של אנשים אחרים שזאת ממש לא אחריותם. לא מאחל את זה לאף אחד".

כזכור, בתחילת חודש ספטמבר האחרון, הוצתו חמש מחזוריות בחמישה מוקדים שונים סביב בית ראש הממשלה, וכתוצאה מכך התפשטו שריפות שפגעו בצמחייה, ברכוש ובכלי הרכב של בר-שי, ואף יצרו סיכון לבטיחות דיירי בניין סמוך, אשר נאלצו להתפנות. נגד המציתים הוגש כתב אישום.