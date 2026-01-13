שיפוצי דירות ומתנות לילדים: בזבוזי ענק בבחירות המקומיות | דוח המבקר

מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, פרסם היום (שלישי) את דוח ביקורת חשבונות הסיעות והמועמדים בבחירות לשלטון המקומי שהתקיימו בפברואר 2024. הדוח חושף שורת ליקויים חמורים בניהול כספי הציבור, הוצאות מנופחות וגירעונות מצטברים של עשרות מיליוני שקלים.

מנתוני הדוח עולה כי מתוך 1,379 סיעות מקומיות ו-102 מועמדים שנבדקו, ל-646 סיעות ו-41 מועמדים ניתן דוח "אינו חיובי". בעקבות הממצאים, נשללה מהם יתרת מימון בסך מצטבר של כ-3.7 מיליון שקל. עוד עולה כי 515 סיעות ו-30 מועמדים סיימו את מערכת הבחירות בגירעונות כספיים בסכום מצטבר של כ-37.2 מיליון שקל.

שיפוצים, מתנות וחשבונות דלק מופרזים

הביקורת חשפה ניסיונות של סיעות ומועמדים להימנע מהשבת עודפי מימון לאוצר המדינה באמצעות הכללת הוצאות בלתי סבירות.

מבקר המדינה

בין היתר נמצאו הוצאות על שיפוץ דירות פרטיות ששימשו כמטות בחירות, רכישת מחשבים וטלפונים סלולריים סמוך ליום הבחירות או לאחריו, והוצאות מזון שהיוו למעלה מ-50% מכלל התקציב.

במקרה אחד אף נרשמו הוצאות על מתנות ומופעים לילדים.

בנוסף, נמצאו דיווחי דלק השקולים לנסיעות של אלפי קילומטרים – היקף שאינו סביר בבחירות מקומיות. המבקר הטיל סנקציות כספיות על המקרים הרלוונטיים והבהיר: "על המועמדים להשתמש בכספי המימון אך ורק למטרה שלשמה הוקצו, בחיסכון ותוך אחריות ציבורית".

המפלגות חייבות 60 מיליון שקל

הדוח כולל גם את ביקורת 15 סיעות האם בכנסת. לסיעת הליכוד ניתן דוח "לא חיובי" ונשללה ממנה יתרת מימון בסך 180,000 שקל בשל ליקויים שכללו שימוש אסור בנכסי ציבור, תוספות שכר ללא אסמכתאות והכנסות שלא דווחו כנדרש.

נתון בולט נוסף נוגע למקדמות שקיבלו סיעות הכנסת: 12 מתוך 15 הסיעות קיבלו עודפי מקדמות שעליהן להחזיר לאוצר המדינה, בסכום מצטבר של כ-60 מיליון שקל.

נכון לדצמבר 2025, שש סיעות טרם סיימו להחזיר את החוב ופורסות אותו בתשלומים מהמימון השוטף – מנגנון שהמבקר הגדיר כ"מימון ביניים עוקף הליך קבלת הלוואות".

איסור חדש על העסקת מועמדים וקרובי משפחה

בעקבות הממצאים, קבע המבקר נורמות חדשות: "מכאן ולהבא אסור להעסיק בשכר מועמדים, בין לראשות הרשות ובין למועצה".

כמו כן, נאסר על מפלגות המיוצגות בכנסת להעסיק קרובי משפחה של בעלי תפקידים ומועמדים בבחירות מקומיות וארציות כאחד.

המבקר אנגלמן סיכם את הממצאים בחומרה: "נמצאו מתמודדים שלא נהגו כמצופה וכנדרש בכספי הציבור הניתנים להם. עליהם לפעול בנאמנות כלפי הציבור".