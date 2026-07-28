הוצאות מעונות רה"מ נחשפות: מיליונים על תחזוקה, אלפים על וולט והחלפת אמבט

התנועה לחופש המידע פרסמה היום (שלישי) את נתוני הוצאות מעונות ראש הממשלה לשנת 2025 ולמחצית הראשונה של שנת 2026, בעקבות בקשת חופש מידע והליך משפטי. מהמענה הרשמי של משרד ראש הממשלה עולה כי בשנת 2025 הסתכמו הוצאות המעונות ב-1,979,517 שקל, ובמחצית הראשונה של 2026 הסתכמו ההוצאות ב-731,081 שקל.

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מהנתונים עולה כי בשנת 2025 הוצאו 165,444 שקל על רכישת מזון ואוכל, 94,957 שקל על גינון במעון בקיסריה, 10,590 שקל על טיפול מונע בשורשים שחדרו מתחת לבית בקיסריה ו-2,700 שקל על משלוחי וולט בחודש אוגוסט בלבד. בנוסף, בטבלאות מופיע סעיף הוצאה בסך 63,033 שקל שהושחר במלואו, ללא פירוט הספק או מהות ההוצאה.

בטבלאות המפורטות מופיעות גם הוצאות נקודתיות, ובהן רכישת טוסטר גריל ב-229 שקל, הוצאות כביסה, רכישות מזון בשופרסל, תשלומי חשמל, מים וביטוח, לצד הוצאות תקשורת שונות.

במחצית הראשונה של שנת 2026 נרשמו בין היתר הוצאות של 53,584 שקל על רכישת מזון, 42,698 שקל על תחזוקה ומוצרי אחזקה, 31,509 שקל לחברת החשמל, 14,986 שקל להחלפת אמבט במעון הפרטי ברחוב עזה ו-4,657 שקל להחלפת תרמוסטטים במעון בקיסריה.

מנכ"ל התנועה לחופש המידע, עו"ד הידי נגב, מסר כי "פעם נוספת נדרשנו לפנות לבית המשפט כדי לחשוף מידע על הוצאות מעונות ראש הממשלה". לדבריו, "דווקא בתקופה שבה הציבור כולו מתמודד עם עול כלכלי כבד ועם השלכותיה של המלחמה, חשוב במיוחד לנהוג באחריות ובשקיפות מלאה בכל הנוגע להוצאות הציבוריות".

מלשכת ראש הממשלה נמסר בתגובה: "הנתונים שפורסמו במסגרת המענה מלמדים כי כלל הוצאות המעונות בתקופת כהונתו של ראש הממשלה נתניהו נמוכות באופן משמעותי ביחס לתקופות כהונתם של ראשי ממשלה קודמים. כך למשל, בשנת כהונתו של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הסתכמו ההוצאות השוטפות ב־1,370,362 ₪ (ללא הוצאות כוח אדם ואבטחה), בעוד שבתקופה המקבילה אצל ראש הממשלה נתניהו הסתכמו ההוצאות ב־465,319 ₪ בלבד (ללא הוצאות כוח אדם ואבטחה) - פחות משליש מההוצאה בתקופת כהונתו של בנט".