אשקלון שברה שיא: עשרות מ"מ של גשם ירדו ברחבי הארץ

החורף כאן - במלוא העוצמה: גשמים רבים ועזים ירדו במהלך היום (שישי) ברחבי הארץ, כאשר השיאנית היתה אשקלון, שזכתה לכ-90 מ"מ בתוך מספר שעות. כתוצאה מכך, נרשמו מספר מוקדי הצפות בעיר, ושמונה אזרחים אף נזקקו לחילוץ מכלי הרכב שלהם.

כחלק מההתמודדות עם הגשמים הכבדים שירדו החל משעות הלילה שבין חמישי לשישי, וההצפות שהם גרמו - העירייה חסמה למשך מספר שעות, באופן יזום, כביש מרכזי בעיר.

עיר נוספת שהתמודדה עם גשמים רציפים במסגרת המערכת החורפית הפוקדת את האזור, היא אשדוד. כלל הכוחות בעירייה פעלו בפריסה מלאה בהתאם לתוכנית היערכות מיוחדת ללילה גשום.

צוותי תפעול ושטח ביצעו סיורי קולטנים לאיתור חסימות, בקרה על זרימת המים וטיפול מיידי בנקודות עם פוטנציאל להיווצרות הצפות.

כבאות והצלה מחוז דרום

במקביל, תנועת הרכבת הקלה באזור המרכז הופסקה למשך זמן קצר בשל נפילת החשמל, ומספר רמזורים הפסיקו לעבוד.

לצד זאת, שכנינו מצפון נהנים גם הם ממזג האוויר הקריר, כאשר כתר החרמון הסורי הפך ללבן - בפעם הראשונה השנה.

אלון אברבנל

ובתקווה לשיפור במפלס הכינרת שבמדידות האחרונות נמצא כ-213 מטרים מתחת לקו האדום התחתון - גם מעל הימה הצפונית ירדו גשמים.

נתוני מטאו טק לכמות המשקעים, במ"מ: עכו - 35, חיפה - 6, גליל עליון - 25, כנרת 5-10, הרצליה 20, חדרה 45, ראשון לציון 14, תל אביב 26, אשקלון 90, ירושלים 8, רמת חובב 9, אילת 1.

מכבאות והצלה לישראל, מחוז דרום, נמסר כי לציבור הנהגים מומלץ להימנע מנסיעה בשטחים מוצפים, להתעדכן במצב הכבישים ולהאט משמעותית בקטעים מועדים להחלקה.