משפחתו של ניראל זיני: "העצמות שהובאו אמש מכפר עזה - לא שייכות לו"

אביו של ניראל זיני ז"ל מסר היום (חמישי) ל-i24NEWS כי המשפחה עודכנה שממצאי האדם שנמצאו אמש בשכונת הצעירים בקיבוץ כפר עזה אינם שייכים לבנם.

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"לצערנו הרב עודכנו עכשיו כי ממצאי האדם שנמצאו בשכונת הצעירים בקיבוץ כפר עזה אינם שייכים לבננו ואחינו ניראל זיני", אמר האב. לדבריו, עצם מציאת השרידים בשטח מעידה כי האזור טרם נסרק באופן מלא. "מציאת עצמות אדם בשטח מראה כי השטח טרם זוכה עד תום, ויש צורך בהול בחזרה לחיפושים ובבדיקה חוזרת של שטח השכונה והמעטפת שלה באופן מיידי", הוסיף.

האב הדגיש כי המשפחה תמשיך לפעול עד לאיתור כלל שרידיו של בנה: "משימת חיינו להביא את ניראל לקבורה מלאה ונהפוך כל אבן כדי למלא משימה זו. נעשה הכול להחזיר את ניראל".

כזכור, אמש אותרו עצמות אדם בשכונת "דור צעיר" שבקיבוץ כפר עזה, והם נבדק האם השרידים שייכים לניראל זיני ז"ל, אשר ראשו נערף ב-7 באוקטובר ומאז לא נמצא.

אמיר זיני, אביו של ניראל ז"ל סיפר אתמול ל-i24NEWS: "לפני כשעתיים היינו בכפר עזה, אנחנו כל הזמן מחפשים אחרי קצה חוט או משהו שאולי נשאר שם. הבן שלי במקרה בעט באיזו אבן ופתאום אנחנו רואים שזו לסת עדינה של אדם. אנחנו מקווים לבשורות טובות, כרגע זה במכון לרפואה משפטית".