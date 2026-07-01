שלושה נערים נסחפו בחוף לא מוכרז ליד פלמחים, שניים חולצו - השלישי עדיין נעדר

שלושה נערים נסחפו היום (רביעי) בחוף לא מוכרז ליד פלמחים, שניים מהם חולצו אך השלישי עדיין נעדר.

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כוחות משטרה גדולים מתחנת יבנה יחד עם גורמי חירום והצלה הגיעו למקום ומחפשים באזור החוף ובים אחר הנער הנעדר, תוך הפעלת אמצעים מבצעיים מגוונים. בין היתר הוזנק מסוק לסייע בחיפושים מהאוויר.

בפעילות משתתפים עשרות שוטרים, מתנדבים ואנשי הרשות המקומית, הפועלים בשיתוף פעולה מלא מהיבשה ומהים. "משטרת ישראל תמשיך לרכז את כלל המאמצים בשיתוף כלל הגורמים, עד לאיתור הנעדר", נמסר.

בשבוע שעבר, שני צעירים כבני 21 נמשו מהים לאחר שטבעו בחוף ירושלים בראשון לציון, בעקבות דיווח שהתקבל במוקד מגן דוד אדום במרחב איילון. צוותי הרפואה, בהם הפראמדיק שאדי אלשמאלי, החובש הבכיר כפיר ורסנו ומגישת העזרה הראשונה אוריאן ורסנו, הגיעו במהירות לקו החוף באמצעות אמבולנס 4X4 ייעודי המותאם לתנועה בחולות, ופגשו בנפגעים לאחר שחולצו מהמים על ידי המצילים בחוף.

החובשים והפראמדיקים העניקו לצעירים טיפול רפואי מציל חיים בשטח כשהם מעורפלי הכרה בעקבות הטביעה. לאחר ייצוב ראשוני של מצבם בשטח, פונו השניים בדחיפות לבית החולים וולפסון בחולון, כאשר אחד מהם מוגדר במצב בינוני עד קשה והצעיר השני פונה כשאבחנתו מוגדרת במצב בינוני.