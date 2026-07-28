מדרכות בערים במרכז נחסמו לנשים: "מה שיכול לקרות בבני ברק יכול לקרות כאן"

מספר מדרכות ברחובות מרכזיים בהרצליה, תל אביב וראשון לציון עוטרו הלילה (בין שני לשלישי) בשלטים האוסרים על מעבר נשים. הדבר נעשה במסגרת מיצג מחאה שנועדה להמחיש את השלכות ההחלטה לקדם הפרדה מגדרית במדרכות בני ברק.

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במיצג הוצבו שלטים עם הכיתובים: "המעבר במדרכה זו אסור לנשים" ו"מה שקרה בבני ברק יכול לקרות גם כאן". בתנועת "בונות אלטרנטיבה" שיזמה את המיצג, הסבירו כי מטרתו להמחיש לאן מובילים אותנו הנרמול וההכלה של הדרת נשים בבני ברק.

מבונות אלטרנטיבה נמסר: "זו לא תופעה שתישאר בגבולות עיר אחת, אלא תקדים מסוכן שעלול לחלחל למרחב הציבורי בישראל כולה. אנחנו קוראות לכלל הגורמים הרלוונטיים לפעול באופן מיידי נגד המדיניות הזו. אל תאפשרו לזרעים הראשונים של מדינת הלכה להכות שורש בלב מדינת ישראל".

כזכור, במהלך החודש עיריית בני ברק אישרה חוק שנוי במחלוקת בהוראת רבני העיר, המורה על הפרדה בין גברים לנשים ברחוב בו יש אולמות אירועים, למרות שמדובר בשטח ציבורי. באופן תקדימי כבר הוצבו בעיר השלטים המורים על ההפרדה.