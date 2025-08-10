"מטה ההייטק": העובדים יורשו להצטרף לשביתת החטופים

מומלצים -

מטה ההייטק, הכולל עשרות חברות הייטק וקרנות הון סיכון מובילות בישראל, הודיע היום (ראשון) כי יתמוך במשפחות החטופים ויאפשר לעובדי החברות החברות בו להצטרף לשביתה שהוכרזה על ידי משפחות החטופים והמשפחות השכולות ביום ראשון הקרוב.

בין החברות שתאפשרנה לעובדיהן להצטרף לשביתה נמנות וויקס, פייבר, האניבוק, מינט מדיה, פיירבלוקס, BigID, פאפיה גלובל, רמפי, נטורל אינטלג'נס ועוד. לצד זאת, קרנות הון סיכון כמו קומרה קפיטל, פיטנגו, דיסרפטיב, NFX ואחרות גם הן מצטרפות ליוזמה.

מהמטה נמסר: "אנו נמצאים ברגע גורלי בסיפור האומה הישראלית ולא מתכוונים לשבת מנגד. דבריו של הרמטכ״ל ברורים: שולחים את חיילנו למלכודת מוות ומסכנים את חייהם של החטופים באופן ודאי. זה הזמן שכל יהודי וישראלי שערכי קדושת החיים והערבות ההדדית אינם זרים לו יראה את תמיכתו במשפחות, יעמוד לצידן ויקרא להפסקת המלחמה ולהחזרת כל החטופים והחטופה בפעימה אחת".

עוד הוסיפו במטה ההייטק: "הזמן אזל, ואנו מצפים להתייצבות מלאה של כל סקטורי המשק לצד המשפחות. אנו נערכים בצורה מקיפה לעזור בכל הדרכים למאבק החשוב למען מדינת ישראל".