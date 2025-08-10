"מטה ההייטק": העובדים יורשו להצטרף לשביתת החטופים

המטה, הכולל את חברות הטכנולוגיה וקרנות ההון סיכון המובילות בישראל, מצטרף ליוזמת המשפחות ומאפשר לעובדים להשתתף בשביתה הקרובה ביום ראשון • "מצפים להתייצבות מלאה של כל סקטורי המשק"

צעדת מחאה מכיכר החטופים לעבר שגרירות ארצות הברית בת"א, מאי 2025
צעדת מחאה מכיכר החטופים לעבר שגרירות ארצות הברית בת"א, מאי 2025

מטה ההייטק, הכולל עשרות חברות הייטק וקרנות הון סיכון מובילות בישראל, הודיע היום (ראשון) כי יתמוך במשפחות החטופים ויאפשר לעובדי החברות החברות בו להצטרף לשביתה שהוכרזה על ידי משפחות החטופים והמשפחות השכולות ביום ראשון הקרוב.

בין החברות שתאפשרנה לעובדיהן להצטרף לשביתה נמנות וויקס, פייבר, האניבוק, מינט מדיה, פיירבלוקס, BigID, פאפיה גלובל, רמפי, נטורל אינטלג'נס ועוד. לצד זאת, קרנות הון סיכון כמו קומרה קפיטל, פיטנגו, דיסרפטיב, NFX ואחרות גם הן מצטרפות ליוזמה.

המשפחות דורשות שביתה: לאחר החלטת הקבינט, קרובי החטופים מחריפים את המאבק

מהמטה נמסר: "אנו נמצאים ברגע גורלי בסיפור האומה הישראלית ולא מתכוונים לשבת מנגד. דבריו של הרמטכ״ל ברורים: שולחים את חיילנו למלכודת מוות ומסכנים את חייהם של החטופים באופן ודאי. זה הזמן שכל יהודי וישראלי שערכי קדושת החיים והערבות ההדדית אינם זרים לו יראה את תמיכתו במשפחות, יעמוד לצידן ויקרא להפסקת המלחמה ולהחזרת כל החטופים והחטופה בפעימה אחת".

עוד הוסיפו במטה ההייטק: "הזמן אזל, ואנו מצפים להתייצבות מלאה של כל סקטורי המשק לצד המשפחות. אנו נערכים בצורה מקיפה לעזור בכל הדרכים למאבק החשוב למען מדינת ישראל".

