הילדה מניסיון החטיפה בבאר שבע משחזרת: "הוא נגע בי וניסה למשוך אותי"

פרשת היעלמותה של הילדה היימנוט קסאו לפני כשנתיים, וההתפתחויות האחרונות שחלו בה, עוררו תגובות רבות. הילדה מניסיון החטיפה בבאר שבע, אשר נבדק בימים האלה האם הוא קשור לפרשה, שיחזרה היום (רביעי) את האירוע הקשה שעברה. "הוא נגע בי, חיבק אותי, נעל את הדלת ותפס לי את היד שלא אצא", סיפרה בשיחה עם עיתונאים.

"הכרתי אותו, הוא היה בא אלינו הרבה כשגרנו בצפת, היה שותה קפה", הילדה שיתפה, "כולם מכירים אותו, פעם ראשונה שהוא התנהג ככה ופחדתי מאוד. הוא חבר של אבא מאתיופיה. הוא נכנס, שאל איפה אמא שלי, והבאתי לו כוס מים. אחרי שהוא הלך לשירותים הוא אמר לי שהוא הולך וניסה לקחת אותי איתו. פתחתי את הדלת, צעקתי ויצאתי".

לפי סעיף 27א'

אחרי זה, הילדה מספרת שהיא הלכה לשכנה שלה: "הצלחתי להדוף אותו. היא פתחה את הדלת ונכנסתי אליה, סיפרתי לה הכל והיא קראה למשטרה, גם להם סיפרתי הכל". אך כשנשאלה על היימנוט ענתה: "אני מכירה אותה, היא חברה של אחותי, אני לא מכירה קשר בינו לבינה".

בתוך כך, השכן ממנו הוצאו הצילומים של הילדה מניסיון החטיפה, סיפר: "אנחנו חדשים פה ולא מכירים את המשפחה, הם עברו לפה לפני שנה. אנחנו לא היינו בבית כשזה קרה אבל הוצאתי אחר כך את הצילום מהמצלמות. זה היה בסביבות 10 וחצי בבוקר. הילדה ברחה לשכנים למטה והם הכניסו אותה".

השכן אליו ברחה הילדה, סיפר ל-i24NEWS: "שמעתי צעקות, אישתי נבהלה ואמרה לי לבדוק מה קורה, חשבתי שזו אולי הבת שלי. הכנסנו אותה לפה ואחר כך העברנו לשכנה ממול שחיבקה והרגיעה אותה. ניסיתי לרדת אחרי הבן אדם אבל הוא כבר נעלם".

אתמול פורסם תיעוד של ניסיון חטיפתה והמשטרה בודקת קשר בינו לבין חטיפת היימנוט. בנוסף, אתמול נודע כי פרשת היימנוט תועבר לטיפול להב 433 וצו איסור פרסום כולל הוטל על כל הפרשה.