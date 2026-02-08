ערר מקוון, ללא צורך בייצוג משפטי: הרפורמה של משרד התחבורה

הגשת ערר באופן מקוון, ללא צורך בייצוג משפטי, ללא כתבי אישום בהליך פלילי ואפילו דיונים בשיחת וידאו - הרפורמה בשיפוט עבירות התנועה יוצאת היום (ראשון) לדרך.

עד היום, גם נהג שקיבל דוח בגין עבירת תנועה קלה היה רשאי לבקש להישפט בבית המשפט לתעבורה במסגרת הליך פלילי מלא שכלל התייצבות פיזית לדיונים, ייצוג משפטי וסחבת בלתי נגמרת שהתישה לא רק את המערכת אלא גם את האזרחים.

אך במשרד המשפטים יצאו במהלך מדורג להפחתת העומס בבתי המשפט שיאפשרו לשופטים להתרכז בתיקי עבירות תעבורה חמורות ומסכנות חיים ובמקביל, יפעלו דיינים במערך דיגיטלי ומהיר. כלומר, עבירות תנועה שנחשבות "קלות", כאלה שהקנס בגינן כאמור הוא עד 500 שקל, ייהפכו להפרות מינהליות. למשל, אי-חגירת חגורה, נסיעה ללא אורות או רכיבה אסורה על מדרכה.

הליך הערעור על נקודות יבוצע באופן מקוון, בבית דין דיגיטלי ייעודי לתעבורה, ללא כתב אישום וללא רישום פלילי. הגשת ערר תיעשה באופן מקוון פשוט, נגיש ומהיר - ברוב המקרים ללא צורך בדיון כלל. כמו כן, תנתן גישה מקוונת לראיות מראש, עוד לפני הגשת הערר, לצורך קבלת החלטה מושכלת. במקרה הצורך דיונים ייערכו באמצעות שיחת וידאו בבית משפט חדש לתעבורה.

מדובר בחוק שאושר בכנסת לפני יותר משנה וחצי ודורש משרת התחבורה מירי רגב לחתום על צו שישנה את שיטת הנקודות לעבירות אלו. עם זאת, השרה עדיין לא הודיעה כיצד תפעל בעניין - וזאת על אף הנתוני החמורים של ההרוגים בכבישים בשלוש שנות כוהנותה בתפקיד.

השינוי הדרמטי הזה גם שם סוף לפרצה שאפשרה לעברייני תנועה לגרור תיקים עד להתיישנות העבירות ולסגירת התיק בחלוף שנה מביצוען.