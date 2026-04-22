סבלו מגירויים בעיניים: עשרות ילדים נפגעו משימוש בספריי "שלג"

עשרות משפחות מאזור המרכז העבירו את ליל העצמאות בביקור דחוף בחדר המיון, לאחר שילדיהם נפצעו במהלך שימוש בתרסיסי "שלג". במהלך הלילה התקבלו במיון הילדים של המרכז הרפואי וולפסון כ-60 ילדים שסבלו מגירוי ופגיעות בעיניים בעקבות החשיפה לחומרים שבתרסיסים.

הפגיעות התרחשו על אף אזהרות רשמיות של משרד הבריאות, המדגיש כי החומרים הכימיים בתרסיסים עלולים לגרום לכוויות ולנזק בלתי הפיך לראייה. משרד הכלכלה מבהיר כי מוצרים אלו מיועדים למבוגרים בלבד וחייבים לשאת תו תקן ישראלי. רכישת תרסיסים ללא פיקוח מגבירה את הסיכון לשריטות בקרנית וגירויים בדרכי הנשימה.

בוולפסון שיבחו את עבודת הצוותים לאורך הלילה וקראו לציבור לגלות אחריות. במקרה של פגיעה מהתרסיס, יש לשטוף את העיניים היטב במים ולפנות לטיפול רפואי במידת הצורך. גורמי הרפואה מדגישים כי הקפדה על הנחיות הבטיחות וצריכת אלכוהול מבוקרת הן הדרך היחידה למנוע פציעות מיותרות בחגיגות.