משרד התחבורה הודיע הערב (חמישי) כי הקו האדום של הרכבת הקלה בגוש דן ישוב לפעול באופן חלקי, החל מיום שני הקרוב. לצד חידוש השירות, התחנות התת-קרקעיות ימשיכו לשמש כמחסות לשעת חירום - והשירות לא יתקיים בהן.

הרכבת הקלה תפעל במקטע העילי בלבד, בין בת ים ליפו, ובפתח תקווה. לפי משרד התחבורה, נמצא כי בשלב זה לא ניתן להפעיל את הקו האדום במקטעים התת-קרקעיים. התחנות אהרונוביץ, בן גוריון, ביאליק, יהודית, אלנבי, אם המושבות, אבא הלל, ארלוזורוב, שאול המלך ימשיכו לשמש מחסות.

במסגרת המתווה, הרכבת תפעל בשעות פעילות מיוחדות בין 07:00 ל-19:00, כשהרכבת האחרונה בשעה זו, בהתאם להנחיות הביטחוניות ולהערכת מצב שוטפת.

זיו עמר

בשל חידוש הפעילות בזמן המלחמה מול איראן, פורסמו הנחיות חירום מותאמות, לפיהן כאשר נשמעת התרעה מקדימה הרכבת מגיעה לתחנה הקרובה, והנהג כורז לנוסעים: "התקבלה התראת פיקוד העורף, יש להתפנות למרחבים מוגנים. הרכבת תמשיך בנסיעה לאחר סיום האירוע".

במידה וכאשר נשמעת אזעקה, כל הרכבות במקטע העילי באזור האזעקה עוצרות, פותחות את הדלתות בצד שמאל, והנהג כורז לנוסעים "אזעקה - יש להתפנות למקום מוגן או לשכב מתחת לגובה חלונות".

מנכ"ל משרד התחבורה משה בן זקן אמר כי "מצאנו כאן את נקודת האיזון הנכונה בין צרכי הביטחון והמשך מתן מענה כמקלטים ציבוריים משמעותיים, לבין הצורך בהמשכיות תחבורתית למשק ולתושבים. המתווה נותן מענה מיטבי לצרכי הציבור בתקופה מורכבת, תוך שמירה על חיי אדם בראש סדר העדיפויות".

יו"ר נת"ע, יודפת אפק ארזי, הוסיף: "לאור התפתחות המערכה והצורך ברציפות תפקודית כחלק מהחוסן הלאומי, אנו מחזירים את הרכבת לפעילות באופן מדורג, תוך בחינה יומיומית של המצב".