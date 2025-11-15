גבר התמוטט כשניסה למנוע הצפה בביתו - מד"א הצילו אותו

במבצע הצלה דרמטי תחת הגשם: גבר כבן 54 התמוטט בחצר ביתו בזמן שניסה להציל את ביתו מהצפה. צוותי מד"א שהגיעו למקום בתוך דקות - הצליחו להחזירו לחיים.

קריאה התקלבלה במוקד מד"א במרחב לכיש על גבר מחוסר הכרה בחצר ביתו, לאחר שהתמוטט במהלך ניסיונות לפנות תעלת ניקוז שהוצפה מהגשמים החזקים, במושב שבמועצה האזורית באר טוביה.

פרמדיק כונן של יחידת האופנועים במגן דוד אדום יששכר ויס, ששהה ביישוב סמוך, הוזנק למקום תוך שניות, ובמקביל הוזעקו כונני תגובה מיידית וניידת טיפול נמרץ. ויס הגיע למקום בתוך ארבע דקות בלבד, ובתנאי מזג אוויר קשים מצא את הגבר, שוכב ללא הכרה, רטוב, ותחת גשם כבד. הוא החל מייד בפעולות החייאה מתקדמות. תוך זמן קצר הצטרפו אליו כוננים נוספים וצוות ניידת טיפול נמרץ של מד"א עם הפרמדיקים נועה אביטבול וליאב יעקובי.

לאחר מאמצי החייאה ממושכים שכללו 11 שוקים חשמליים, ליבו של הגבר שב לפעום. הוא פונה במצב יציב, תוך המשך טיפול רפואי תרופתי ונשימתי, לבית החולים קפלן ברחובות, ובמהלך הפינוי אף שב להכרה מלאה.

ויס סיפר על האירוע כי "הייתי בבית ביישוב סמוך כשקיבלתי את הקריאה. כשהגעתי ראיתי אותו שוכב בתוך שלולית, רטוב לגמרי, והתחלתי מיד בהחייאה. עם כל דקה שחלפה הגשם רק התחזק - אבל ידענו שאין לנו רגע לבזבז. אחרי 11 שוקים חשמליים ליבו חזר לפעום, זה היה רגע של תקווה גדולה. לראות אותו חוזר להכרה בדרך לבית החולים זה רגע שאזכור כל החיים".