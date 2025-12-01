כנרת בראשי לא חוזרת מדבריה: "תעלו לבית משפט העליון"

עורכת הדין כנרת בראשי פרסמה היום (שני) מספר פוסטים בחשבון ה-X שלה, בהם התייחסה להתבטאותה על נשיא העליון יצחק עמית - שהובילה לבדיקה של המשטרה. "לידיעת משטרת ישראל אחזור על דבריי. אזרחי ישראל חייבים לעשות שרשרת אנושית מחוץ לבית המשפט העליון על מנת למחות נגד הדיקטטורה המשפטית של יצחק עמית", כתבה.

היא הוסיפה: "יום רביעי בשעה 20:00 בערב אנחת בארץ, יש שתי אופציות - אתם אוספים אותי אזוקה, או שתגידו לאיזו תחנה להגיע. חקירה באזהרה זה צו השעה!".

בהמשך, ציטטה פוסט של עורך הדין ופעיל המחאה גונן בן יצחק ששיתף את דבריה. "תעלו לבית שלכם, בית המשפט העליון, תחזיקו ידיים בשרשרת אנושית ארוכה אל תאפשרו למי שמוציא אתכם מהאולם ומבטל את פומביות הדיון לשבת בבית שלכם. בית המשפט העליון זה היכל הצדק ומי שמבקש להרוס אותו אסור לתת לו להיכנס", כתבה.

כזכור, אמש פורסם לראשונה ב-i24NEWS כי המשטרה החלה בבדיקת דבריה של עורכת הדין. ההתבטאויות הללו נאמרו במהלך שיחה משותפת ברשת X.