הזמר ישי לוי שהלך הבוקר לעולמו - מובא למנוחות בראש העין

ישי לוי, מגדולי הזמר הים תיכוני שהלך הבוקר (ראשון) לעולמו בגיל 63, מובא למנוחות בבית העלמין בראש העין.

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אמש הודיעה משפחתו כי כי הזמר אושפז במצב קשה בבית החולים. "בכאב בלתי נתפס אנחנו מודיעים על פטירתו של ישי לוי הלילה. נעדכן באופן מסודר בשעת ומיקום ההלוויה היום. אין מילים כרגע", נמסר. לוי הותיר אחריו רעיה וחמישה ילדים.

לוי ידוע כאחד מהקולות המזוהים עם המוזיקה הים-תיכונית בישראל, והוציא לאורך הקריירה שלו יותר מ-20 אלבומים. כבר בשנות ה-80 הפך לסמל בולט עם קולו הייחודי. הוא נולד בראש העין, עזב את הבית בגיל 13 ושר במועדונים ובחפלות.

את דרכו המוזיקלית החל אצל המפיק המוזיקלי ונגן הגיטרה בן-מוש, כחלק מהרכב שהפיק מוזיקה לאירועים ושירי "חפלה". אלבום הבכורה שלו, שזכה לשם "חפלה עם בן-מוש עם הסולן ישי לוי" יצא בסוף 1984. אלבומו השני שנתיים מאוחר יותר, וכמעט כל שיריו הפכו לקלאסיקות.

הוא התמכר לסמים קשים עקב הקושי להתמודד עם ההצלחה והפרסום המהירים. הוא אף חבר לזוהר ארגוב לבילויים משותפים שכללו בעיקר צריכת סמים. בעקבות ההתמכרות נפגעה מקצועיותו של לוי, והוא התקשה להגיע להופעות. לאורך השנים הוא נכנס ויצא מספר פעמים מגמילה, כאשר בין לבין המשיך להוציא אלבומים שניפקו להיטים רבים.